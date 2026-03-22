Jardine explota tras la derrota del América contra Pumas: “Lo definió el VAR”

Pumas se quedó con el Clásico Capitalino sobre la hora gracias al gol del paraguayo Robert Morales. Sin embargo, el triunfo de los universitarios quedó opacado con una nueva polémica arbitral que pone en jaque a la Liga BBVA MX. La jugada en cuestión sucedió en los minutos finales, donde el América pidió a gritos un penal a su favor ante una posible mano del defensor felino, Tony Leone.

La jugada generó controversia en redes sociales, donde la opinión está dividida. No obstante, el propio André Jardine, entrenador de las Águilas, fue quien apuntó en contra del arbitraje y aseguró que el resultado final del encuentro se vio afectado por la ausencia del VAR. De acuerdo al estratega brasileño, el mismo debió actuar tras el supuesto fallo de César Arturo Ramos, juez que impartió justicia en el clásico de la Jornada 12 del Clausura 2026.

El Clásico Capitalino fue para Pumas|Crédito: Liga BBVA MX

“El penal marcado a Pumas es bien marcado, pero tienen que dar el segundo penal a nosotros, clarísima mano. Entonces, creo que infelizmente fue un Clásico definido por el VAR“, expresó el director técnico brasileño, demostrando que se sintió perjudicado con el accionar del arbitraje en los minutos finales del Clásico Capitalino.

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César Ramos no vio infracción cometida por Leone y el VAR tampoco notificó al árbitro para que revise la jugada, por lo que el Clásico Capitalino llegó a su fin con Pumas como ganador. Una vez más el arbitraje de la Liga BBVA MX es cuestionado y, principalmente, por el polémico accionar del VAR que no suele estar presente en todas las jugadas “dudosas”.

Jardine busca tranquilizar a la afición tras la derrota

Dejando a un lado la polémica arbitral, el entrenador de las Águilas buscó tranquilizar a la afición: “Tienen que saber perder. Aquí trabajamos todos. A veces perdemos contra rivales importantes como éste. Hoy no fue el caso de que nos dominaron y podemos estar más arriba, sí, pero no hay que hablar públicamente de esto. El torneo no se acaba en la fecha 10 o 12. Estaremos en Liguilla y ahí veremos”.

“Ya en otros torneos ganamos todos los clásicos. No vamos a ganarlos todos. Hay que saber perder, respetar el buen partido del rival. En instancias finales veremos. Vale los mismos tres puntos que otros. Hay que ver al próximo rival y así va a ser”, concretó Jardine, destacando la labor de Efraín Juárez como entrenador.