Rodolfo Rotondi lanza mensaje a los que critican a Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su duelo frente al Guadalajara el fin de semana, aún siendo líderes y estando invictos en casa, aunque cayó por primera vez la jornada anterior ante el Atlético de San Luis, un descalabro que generó críticas, mismas que en el interior del conjunto celeste toman de la mejor manera.

“Son la reglas del juego, recibir críticas nosotros analizamos y somos autocriticos, no sólo en los que ganamos y es parte del juego, ver qué corregir que no vuelva a ocurrir porque son las reglas del juego. Estas son las reglas estamos en una institución gigante que tiene esa exigencia, una derrota suena muy fuerte, siempre lo digo, somos más críticos y siempre lo digo que esto va más allá, nos queda la sensación de no haber jugado bien, y seguimos corrigiendo, el principal error fue que nos hayan empatado muy rápido, entendemos las críticas y a la afición”, mencionó Rodolfo Rotondi en conferencia de prensa.

Rotondi ve el vaso medio lleno



Por otro lado, el atacante argentino aseguró que a pesar de recibirlo como un baldazo de agua fría, la derrota llegó en buen momento para corregir errores

“Es parte del juego, sabíamos que podía llegar la derrota, pecamos más que nada en aguantar el 1-0, fue un baldazo de agua fría, tampoco tuvimos la suerte de nuestro lado con los postes que les quedaron, pero hay tranquilidad, se perdió, pero seguimos como líderes”, puntualizó Rotondi.

Cruz Azul recibirá este sábado al Guadalajara en el estadio Ciudad de los Deportes, duelo en el que buscará seguir invicto en cada y como líder del fútbol mexicano.

