Su salida del América sería inminente; pese a la confianza de André Jardine ni en los amistosos puede funcionar

En el América querían que se quedara. André Jardine intentó apoyarlo para que no saliera del equipo. Todo indica que Víctor Dávila no tendría más cabida en las Águilas después de los pocos minutos que ha jugado y el rendimiento que ha mostrado. Ni en el amistoso del fin de semana ante el DC United pudo ayudar al equipo.

Hace un par de semanas Santiago Baños, director deportivo del América, aseguro que el delantero chileno se quedaría un semestre más. A lo largo del mercado de fichajes, el andino sonó para salir e ir al Necaxa en un intercambio. Aunque los directivos lo respaldaron, el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX termina el 14 de septiembre y cualquier cosa puede pasar.

@victordavila07 Víctor Dávila es el jugador que América no quiere soltar, pese a recibir una jugosa oferta por él

“Víctor Dávila está contento aquí. Creo que se ha exagerado en la crítica hacia Víctor. Es un jugador que entrena como pocos todos los días, muy comprometido con el club, con la institución. Hizo ocho goles el torneo pasado, entonces no entiendo la crítica hacia su rendimiento”, dijo Baños en su momento en una conferencia de prensa.

Víctor Dávila y su nula participación en el América

El fin de semana el América perdió 3-1ante el DC United. Víctor Dávila recibió la oportunidad en la titularidad, pero no logró ayudar al equipo. Lo rescatable para Jardine es que Henry Martín ya regresó a las canchas y Allan Saint-Maximin estuvo dentro de los 11 primeros en el partido.

Con el América Víctor Dávila llegó procedente del CSKA de Moscú. El andino ya había militado en el Pachuca, León y Necaxa y demostró un gran nivel y, por lo mismo, las Águilas lo regresaron. En el actual Apertura 2025 solamente ha disputado 100 minutos, producto de cuatro juego, uno de titular y un gol.