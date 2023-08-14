La pérdida millonaria del PSG con la salida de Neymar

Los equipos de Paris Saint-Germain (PSG) y el Al-Hilal saudí han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero brasileño Neymar.

Según informó el diario L'Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al equipo del Paris Saint-Germain), todas las partes implicadas estaban de acuerdo en cerrar el trato, que incluye, además de alrededor de 90 millones de euros para el PSG, un contrato de dos temporadas para el brasileño por las que cobraría unos 100 millones de euros al año.

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Con estos datos, sería la operación de venta más valiosa de la historia del PSG.

Una transacción que debe tener contento al equipo campeón de la liga francesa ya que los parisinos buscaban asegurarse este verano la salida del jugador brasileño de 31 años, aunque este tuviera contrato firmado hasta 2027.

La realidad es que Neymar nunca estuvo a la altura de las expectativas de su sonado fichaje, llegando en 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros, que sigue siendo el más caro de la historia.

La llegada de Neymar al PSG tenía como objetivo que la escuadra francesa consiguiera la ansiada copa de la Champions League y que el brasileño obtuviera el Balón de Oro que tanto deseaba, siendo una de las razones de su salida del Barcelona ya que sentía que estar junto a Lionel Messi no le daba posibilidades de ganarlo.

Neymar y PSG no consiguen el principal objetivo: Chmapions League

Lo más cercano que estuvo Neymar y PSG de conseguir el objetivo fue en la temporada 2019-20 donde llegaron a la final perdiendo ante el Bayern Munich por marcador de 1-0 con gol de Kingsley Coman.

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El estilo de vida del brasileño y sus constantes lesiones no le permitieron triunfar en el equipo parisino que mantiene su dominio en la Ligue 1 pero no consigue ser ganador de Europa.

Neymar en su estadía de seis temporadas con el PSG consiguió la cantidad de 118 goles y 75 asistencias en 173 partidos jugados en todas las competiciones, con 5 Ligues 1, 2 Copas de la Liga Francesa, 3 Copas de Francia y 4 Supercopas. Muy poco para el PSG de los 222 millones de euros que lo fichó y luego venderlo en 90 millones. Un fracaso total para el club parisino.