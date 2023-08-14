El brasileño Neymar es nuevo jugador del equipo saudí Al Hilal

Solamente falta que se haga oficial la llegada del astro brasileño Neymar al equipo saudí Al Hilal ya que según la prensa del país árabe y el reportero italiano Fabrizio Romano ya todo está cerrado.

El club saudí Al Hilal cerró hoy el contrato de traspaso del jugador brasileño, de 31 años, por dos temporadas, de acuerdo con el medio deportivo saudí Arriyadiyah.

"Oficialmente, Al Hilal cierra el contrato por dos temporadas con el brasileño Neymar procedente del Paris Saint Germain (PSG)", apuntó el medio deportivo en su cuenta de la plataforma X, anteriormente Twitter.

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Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦



After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.



Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.



PSG set to receive bit less than €100m fee.



Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023

Por su parte, Fabrizio Romano, en sus redes sociales publicó:

“¡Neymar al Al Hilal, allá vamos!

Después de que se revelara una nueva oferta enorme hace dos días, los documentos ahora están aprobados por todas las partes involucradas.

Ney viajará a Arabia Saudita esta semana.

Contrato de dos años.

Número 🔟 .

PSG listo para recibir poco menos de € 100m de cuota.

Médico para ser completado hoy”

PSG recibirá entre 90 y 100 millones de euros por Neymar

Hasta el momento, el club saudí no ha reaccionado ante esta información, pero se espera que realice el anuncio en las próximas horas.

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Aunque no se sabe en forma oficial la cuantía del traspaso ni lo que recibiría Neymar por temporada, según informó el diario L'Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), todas las partes implicadas están de acuerdo en cerrar el trato que incluye, además de alrededor de 90 millones de euros para el PSG, un contrato para el brasileño por el que cobraría unos 100 millones de euros al año.

Con estos datos, sería la operación de venta más valiosa de la historia del PSG.

Tanto el entrenador, Luis Enrique, como el director deportivo, Luis Campos, anunciaron ya al delantero la pasada semana que no cuentan con él para la próxima temporada.

Con contrato firmado hasta 2027, el PSG buscaba asegurarse este verano la salida del brasileño, que nunca llegó a estar a la altura de las expectativas de su sonado fichaje, en 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros, que sigue siendo el más caro de la historia.