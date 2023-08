Tuca Ferretti cerca de regresar a la Selección Mexicana

El técnico brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, después de su salida del equipo de Cruz Azul, tendría un lugar en la Selección Mexicana de Jaime Lozano, según información del padre del técnico de los aztecas.

Jaime Lozano Aguilar señaló que el Tuca se integrará a la selección dentro del equipo de su hijo.

“Yo pienso que Jaime va hacer un buen papel. Espero que haga un buen papel cobijado con la selección con los que están con él y lo apoyan. Va a estar el ‘Tuca’ Ferretti, espero que hagan una buena mancuerna. Yo siento que el ‘Tuca’ por el carácter no es muy fácil, todos lo sabemos en México, es temperamental. Mi hijo es muy calmado, tiene convicciones muy claras, pero espero que el ‘Tuca’, por su experiencia va a hacer una buena mancuerna”, comentó el padre de Jimmy en entrevista a un diario deportivo.

“Va a ser su auxiliar. Ya aceptó, pero tiene un carácter muy fuerte. Es recio y ojalá se complementen bien. Yo creo que va a hacer una buena mancuerna, es el mejor elegido esperando que embonen bien con la relación. Yo creo que va haber una buena relación, el ‘Tuca’ conoce a Jaime”, adjuntó Lozano Aguilar.

“Siento que... no creo que Jaime lo haya pedido, pero hablo sin saber, yo creo que a él se lo sugirieron y le pidieron a Tuca. Yo creo que le dijeron: estaría bien que tuvieras a un auxiliar con colmillo, con experiencia como Tuca... siento eso, no te lo aseguro, eso no lo he platicado con Jaime. Se me hace más diplomático que le hayan dicho: ¿Oye, aceptarías ir con Jaime al Mundial? No creo que Jaime lo haya buscado, no por vanidad, sino porque Tuca tiene una jerarquía de campeonatos”, apuntó en entrevista que han acogido varios medios informativos.

Jaime Lozano, hace unos días, fue nombrado el técnico de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. El ‘Jimmy’ ganó con la escuadra azteca la Copa Oro este año como técnico interino.

Ricardo Ferretti ha participado en dos ocasiones en la Selección Mexicana en forma interina.