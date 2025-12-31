Detractor del América volverá a la Liga BBVA MX y es para reforzar a un competidor clave

El Club América es uno de los más mediáticos de toda la Liga BBVA MX, por lo que tiene una mayor facilidad a la hora de crear rivales dentro del futbol mexicano. Si bien cuenta con Chivas como rival acérrimo , uno de los equipos que ha mostrado una gran rivalidad ante las Águilas en el último tiempo ha sido Pachuca, quienes recientemente anunciaron el regreso de un antagonista para los azulcremas.

Pachuca anunció el regreso de Salomón Rondón

De forma oficial, los Tuzos confirmaron el regreso de Salomón Rondón para afrontar el Clausura 2026. El delantero venezolano vuelve a la Liga BBVA MX tras dejar Real Oviedo y su regreso no pasa desapercibido, ya que en varias ocasiones ha declarado en contra del América como una forma de calentar la previa de un partido y que muchos aficionados azulcremas no olvidan.

Salomón Rondón regresa a Pachuca|Getty Images

De esta manera, su regreso a la Liga BBVA MX reactiva una narrativa que prende redes, calienta la previa y eleva la presión cuando el conjunto americanista enfrenta a Pachuca. La realidad es que Rondón es un futbolista que disfruta de tener el papel de villano y sobre todo ante un equipo tan popular y demandante como lo es el América. Se espera que los duelos contra los Tuzos tengan un factor extra que añada picante a las definiciones.

🔙 | Vuelve a casa:



¡Salomón Rondón es refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026! pic.twitter.com/aVlzrZQVMq — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) December 30, 2025

Rondón le quitó mérito al tricampeonato del América

En febrero del 2025, fue la primera aparición de Rondón en los micrófonos declarando en contra del América. En aquella ocasión, el delantero fue consultado sobre si las Águilas eran el equipo más grande de México y su respuesta fue contundente: “ No me parece (el más grande de México) porque, si no mal recuerdo aquel partido (Liguilla, Clausura 2024) quedó bastante manchado por lo que pasó antes del gol”, dijo en Fox Sports México.

El venezolano se refirió al duelo que ambos equipos protagonizaron durante los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2024, donde los azulcremas se quedaron con el pase a las semifinales al eliminar al cuadro hidalguense. Según Rondón, el tricampeonato “quedó manchado” debido a las polémicas arbitrales que se vivieron en dicha serie ante los Tuzos.

Tiempo después, Rondón volvería a aparecer para desprestigiar el título de las Águilas: “Ese tricampeonato está bastante manchado por ciertas cosas. Nosotros, cuando estuvimos en el Azteca, era un claro saque de banda; cosa que obviamente vende más el América“. Sin embargo, trató de matizar su crítica: “No le estoy quitando mérito, pero sin esa jugada, hubiese terminado el partido y no estuviéramos hablando del América tricampeón“.