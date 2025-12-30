Juvenil de Chivas acumula dos goles en menos de 10 minutos con el primer equipo

En general la gente quedó encantada con las Chivas de Gabriel Milito. Sin embargo, esa ilusión generada en su primer torneo dirigiendo al Rebaño Sagrado trae mucha expectativa que podría ser presión de más sobre el equipo. Pero entre las buenas noticias se encuentra la irrupción de una camada de canteranos que le están llenando el ojo al estratega. Entre ellos está Samir Inda, quien tiene una conexión especial con el gol.

¿Cuál es la relación especial que tienen Samir Inda y el gol en estas Chivas?

Varios fueron los futbolistas que tuvieron un semestre final de 2025 que agradó en demasía a la afición rojiblanca. Por ello, es difícil escoger a un favorito, incluyendo a los canteranos que se ganaron y han ganado un lugar en el equipo del argentino.

En ese sentido, las redes sociales destacaron algo bastante particular de Samir Inda. El muchacho solamente necesitó de siete minutos para marcar dos goles con el Guadalajara. En el Apertura 2025 debutó, jugó seis minutos y metió un golazo de media distancia ante Necaxa. Mientras que al entrar al partido de pretemporada ante Irapuato, requirió de un minuto para marcar su segundo gol con el primer equipo.

Es decir, el joven nacido en Tepic parece que tiene la capacidad y determinación necesaria para pelear por un cupo en la plantilla del chiverío en este 2026. Al participar de la pretemporada completa, podría ser una de las gratas incorporaciones al plantel que buscará la gloria con el club de Zapopan.

¿Quién es Samir Inda, juvenil de las Chivas?

Con 18 años, el mediocampista del Guadalajara debutó en la primera división el presente año. El canterano rojiblanco ya hizo los procesos debidos por las filiales del equipo y el 2026 podría ser su gran oportunidad de lidiar con el reto de la Liga BBVA MX. Incluso, algunos dicen que sería el reemplazo natural de Erick Gutiérrez, si es que al Guti logran darle salida antes de que termine la ventana de fichajes en el Clausura 2026.