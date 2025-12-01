Gabriel Milito, cacheteado tras la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

El Cruz Azul concretó su pase a las Semifinales del Apertura 2025 tras derrotar a las Chivas por 3-2 con penal fallado de Javier 'Chicharito' Hernández incluido; sin embargo, la eliminación del Rebaño también estuvo marcada por una pelea tras el silbatazo final en la que se vio involucrado el director técnico Gabriel Milito.

Gabriel Milito, cacheteado al finalizar el partido

El partido terminó caliente entre Cruz Azul y Chivas al registrarse un conato de bronca en el que se vio involucrado el director técnico del Rebaño Gabriel Milito, Omar Campos y un miembro del staff de La Máquina.

Milito se acercó junto con José Paradela a Omar Campos; sin embargo, el lateral de la Máquina respondió de forma violenta y cuando el técnico intentó abrazarlo lanzó un manotazo para soltarse.

Posteriormente se acercó un elemento del staff de Cruz Azul para cachetear al técnico del Rebaño. Fueron los propios jugadores Cementeros los que se encargaron de retirar al estratega rojiblanco, ya que no había jugadores de Chivas cerca del lugar.

Sin embargo, las agresiones entre elementos de ambos equipos continuaron en el camino a los vestidores mientras los jugadores de Cruz Azul celebraban su victoria y los del Rebaño lamentaban la eliminación.

Gabriel Milito no quiso hablar de las agresiones

En conferencia de prensa post partido, Gabriel Milito fue cuestionado sobre el incidente que vivió con Omar Campos y un mienbro del staff de Cruz Azul al finalizar el partido, pero aseguró que todo se había quedado dentro del campo.

“A mí me enseñaron desde muy chiquito dos cosas. Primero, ser respetuoso, primer lugar lo soy, no tolero las faltas de respeto y lo que pasa en la cancha termina en la cancha, por lo tanto no tengo más qué decir”, declaró Milito ante los medios.

