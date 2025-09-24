¿Nuevo Chicharito? El canterano de Chivas que también debutó con golazo vs Necaxa

Guadalajara vivió una noche mágica en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, cuando el Rebaño Sagrado venció 3-1 a Necaxa en el Estadio Akron. Pero más allá del resultado, el protagonista fue un joven de apenas 17 años: Cristian Samir Inda Becerra, quien debutó con el primer equipo de Chivas y lo hizo con un golazo que selló la victoria rojiblanca.

Originario de Tepic, Nayarit, Samir Inda ingresó al minuto 83 en sustitución de Diego Campillo. Apenas diez minutos después, en tiempo de compensación, el mediocampista recibió un pase retrasado de Luis Romo en los linderos del área, controló con clase y sacó un potente zurdazo que se incrustó en el ángulo de la portería defendida por Luis Unsain. El estadio estalló en júbilo y sus compañeros corrieron a abrazarlo.

“Es un sueño hecho realidad. Lo soñé desde pequeño, estoy muy feliz por el resultado y por haber anotado mi primer gol en el Máximo Circuito”, declaró emocionado el joven tras el encuentro. Su dedicatoria fue clara: “A mi mamá, a mi papá y a toda la gente de Xalisco, Nayarit”.

El técnico Gabriel Milito también se mostró satisfecho con el rendimiento de sus canteranos: “El objetivo es darles minutos a los jugadores de casa. Si además de jugar, tienen buen rendimiento y anotan, es lo ideal. Estoy contento por los tres que marcaron esta noche”.

Además de Inda, los otros goles del Rebaño fueron obra de Armando González y Santiago Sandoval, ambos también surgidos de la cantera. Necaxa descontó con un tanto de Cristian “Chicote” Calderón, otro nayarita que vivió una noche especial.

Con este resultado, Chivas suma su tercer triunfo del torneo y escala posiciones en la tabla general. Pero más allá de los números, el club celebra el nacimiento de una nueva promesa: Samir Inda, quien en apenas unos minutos dejó claro que el futuro del Rebaño está en buenas manos.

Samir Inda debuta igual como lo hizo Chicharito Hernández

Javier “Chicharito” Hernández anotó su primer gol en la Liga MX el 6 de septiembre de 2006, en la jornada 7 del torneo Apertura de ese año. Su víctima fue el Necaxa.

En ese partido, Chicharito ingresó como suplente y, con apenas unos minutos en el campo, aprovechó una oportunidad dentro del área para definir con frialdad y marcar su primer tanto como profesional con las Chivas de Guadalajara.

¿Cuál es el próximo partido de las Chivas?

El próximo reto para Chivas será visitar a Puebla en la jornada 11, mientras que Necaxa buscará redimirse ante Atlas en el Estadio Jalisco. ¿Seguirá brillando la joya de Tepic? El tiempo lo dirá, pero por ahora, el nombre de Samir Inda ya está escrito en la historia rojiblanca.

