Doble convocatoria, jugadores excluidos y el escándalo que rodea a Samuel Eto’o y Camerún a días de iniciar la Copa de África

La Selección de Camerún vive horas convulsas a pocos días de arrancar la Copa Africana de Naciones, principalmente provocadas por la gestión del presidente de la Federación Camerunesa de Futbol (Fecafoot), Samuel Eto'o.

Escándalo en la Federación de Camerún por dos seleccionadores y exclusión de sus figuras

A 10 días de arrancar la Copa de África, Camerún tiene dos listas de convocados para el certamen producto de dos seleccionadores y es que luego del fracaso de quedar fuera del Repechaje Africano rumbo al Mundial, Eto'o determinó despedir al entrenador belga Marc Brys y nombrar a David Pagou.

Sin embargo, Brys no aceptó la destitución de Eto'o argumentando que en su contrato establece que solo el Ministro de Deportes del país puede despedirlo y este no ha dicho nada, por lo que presentó su propia lista de convocados para la Copa Africana.

A la par, Pagou presentó la que sería la 'lista oficial', pero en esta convocatoria quedaron excluidas figuras como Maxim Choupo Moting, André Onana y Vincent Aboubakar quienes habrían quedado fuera, de acuerdo a medios internacionales, por injerencia de Eto'o.

La razón por la que Eto'o no quiere a Aboubakar en la Selección de Camerún

A pesar de ser uno de los mejores delanteros de Camerún en la actualidad, Vincent Aboubakar quedó fuera de la convocatoria, no por temas deportivos, sino por diferencias personales con Samuel Eto'o.

Y es que según a trascendido, el exdelantero del Barcelona, quien es el máximo anotador histórico de su Selección con 56 goles, no quiere que Aboubakar le arrebate ese puesto, ya que está a solo 11 tantos de alcanzarlo con 45 anotaciones.

Samuel Eto'o, en medio de graves escándalos

La gestión de Samuel Eto'o al frente de la Fecafoot ha estado envuelta en graves escándalos de corrupción y amaño de partidos.

La exestrella de equipos como Barcelona e Inter de Milan ha sido señalado de arreglar partidos de la Segunda División de Camerún, fraude fiscal en España por 4.4 millones de dólares, silenciar a la oposición, manipulación electoral, conflicto de interés con una casa de apuestas rusa y desvío de recursos por 1.5 millones de dólares provenientes de partidos amistosos.

