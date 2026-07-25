El jugador que “sacrificó” su carrera por ser CAMPEÓN en el Mundial 2018; así se olvidaron de él

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo historias por demás interesantes y llamativas de futbolistas que lo dejaron todo para estar en este evento, lo cual generó que algunos fanáticos recordaran lo que ocurrió hace ocho años, más precisamente en el Mundial 2018.

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En aquel evento, fue la Selección de Francia quien se consagró campeona al vencer en la gran final al conjunto de Croacia por 4-2. En dicha plantilla uno de los líderes en defensa fue Samuel Umtiti, quien no tuvo reparo en sacrificar el resto de su carrera con tal de salir campeón en el Mundial 2018.

Samuel Umtiti y la decisión que marcó su carrera; así fue campeón del Mundial 2018

Samuel Umtiti era considerado uno de los mejores centrales al inicio del año 2018, por lo que su participación con la Selección de Francia estaba asegurada. Sin embargo, todo cambió semanas antes del Mundial 2018 cuando sufrió una lesión grave en la rodilla, lo que complicó seriamente su futuro.

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🚨💣🇫🇷 Samuel UMTITI SE RETIRARÁ del Fútbol Profesional a sus 31 AÑOS luego de NO HABER ENCONTRADO algún club para poderse ir y NO JUGAR desde ENERO DE 2024.



➡️ Fue CAMPEÓN DEL MUNDO en Rusia 2018 y SE PERDIÓ 170 PARTIDOS desde ese Mundial hasta hoy.



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El cuerpo médico del Barcelona le recomendó operarse, lo cual significaba su no participación en el Mundial 2018. Ante tal situación, Samuel Umtiti decidió posponer la intervención quirúrgica a través de un tratamiento agresivo pero conservador, esto a fin de tener las cualidades físicas para disputar este torneo.

El resultado funcionó y Samuel Umtiti no solo jugó el Mundial 2018, sino que se consolidó como uno de los mejores jugadores del cuadro francés que, a la postre, terminaría con el título. Tristemente para su causa, su carrera vino en un declive importante a raíz de dicho torneo.

El declive en la carrera de Samuel Umtiti tras el Mundial 2018

La articulación de su rodilla nunca fue la misma debido a que el cartílago estaba destrozado. Con ello, el francés no pudo terminar su etapa en el Barcelona y, a raíz de ahí, pasó por equipos como el Lille hasta confirmar su retiro del futbol profesional hace unos meses; más precisamente en septiembre del 2025.