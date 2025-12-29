San Francisco 49ers vs Chicago Bears: Ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Semana 17 de la NFL; marcador online
Chicago Bears, ya como campeón de la NFC Norte, se enfrenta a San Francisco 49ers
La actividad de este domingo 28 de diciembre de la NFL cierra con el encuentro entre San Francisco 49ers en contra de Chicago Bears por la Semana 17, un juego al que los Osos llegarán como campeones de la NFC Norte, tras la derrota de Green Bay Packers.
Te puede interesar: Los Steelers tropiezan en Cleveland y su pase a playoffs se define ante los Ravens