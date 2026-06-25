Sanción ejemplar: el jugador de Qatar que podría perderse todo el próximo Mundial por su expulsión ante Canadá

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha visto sacudida por una medida disciplinaria de enorme peso. En las últimas horas, el Comité Disciplinario oficializó una suspensión de cinco partidos para el mediocampista qatarí Assim Madibo, tras la entrada que resultó en la fractura de tibia y peroné del canadiense Ismaël Koné durante el enfrentamiento del pasado 18 de junio en Vancouver.

Una falta que marcó el torneo

El incidente ocurrió en el minuto 51, cuando Canadá dominaba el marcador por 3-0. La entrada de Madibo desde atrás sobre Koné dejó una imagen estremecedora: el jugador del Sassuolo quedó tendido con la pierna visiblemente afectada, provocando que el estadio de Vancouver cayera en un silencio sepulcral. El árbitro no dudó y mostró la roja directa, mientras los servicios médicos atendían de urgencia al volante canadiense.

La FIFA tipificó la acción como “juego antideportivo grave”. Con esta sanción, Madibo entra en una lista histórica, posicionándose como el tercer futbolista con la veda más extensa en la historia de los Mundiales, solo por detrás de las sanciones históricas de Mauro Tassotti en 1994 (8 partidos) y Luis Suárez en 2014 (9 partidos).

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La gravedad de la lesión de Koné, que requirió cirugía inmediata y lo dejó fuera de lo que resta del Mundial, ha marcado un antes y un después en el Grupo B. En un gesto que buscó atenuar las tensiones, tanto Madibo como el ministro de Deportes de Qatar visitaron al jugador canadiense en el hospital para ofrecer disculpas personales. La Federación de Fútbol de Qatar calificó el gesto como un acto que "encarna el espíritu deportivo", buscando dejar atrás el episodio más oscuro de su participación en el certamen.

El precedente disciplinario

La sanción, que podría ser apelada ante el Comité de Apelaciones de la FIFA, pone de relieve la postura del organismo ante las agresiones físicas extremas. Aunque Qatar sufrió una dura derrota 6-0 en ese mismo encuentro —tras haber perdido también a Homam El-Amin por expulsión—, el impacto de la lesión de Koné ha trascendido el resultado futbolístico, dejando al mediocampista qatarí con un castigo que podría comprometer seriamente su futuro en competencias internacionales.

