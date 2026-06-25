100% de efectividad: la selección que pateó una sola vez al arco y marcó un gol en el Mundial 2026

A lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó en evidencia la facilidad que tienen algunos futbolistas para convertir. Las estadística de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland (entre otros) es abismal, pero ninguno de ellos goza del privilegio de Iraq. ¿Cuál? Es el seleccionado con mayor porcentaje de efectividad, a tal punto que remató apenas una vez al arco en dos oportunidades y le alcanzó para convertir.

En un torneo donde la puntería ha sido el gran dolor de cabeza para muchos de los candidatos al título, el fútbol ha vuelto a demostrar que no gana quien más veces dispara, sino quien mejor aprovecha sus oportunidades. Mientras conjuntos como Ecuador o Turquía se debaten en la frustración de no haber logrado convertir tras acumular 16 y 13 remates al arco respectivamente, una selección se ha robado todas las miradas por su eficiencia quirúrgica: Iraq.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Iraq v Norway - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 16, 2026 Iraq’s Aymen Hussein celebrates scoring their first goal REUTERS/Pilar Olivares TPX IMAGES OF THE DAY|Pilar Olivares/REUTERS

La estadística es reveladora y, para algunos entrenadores, un motivo de pesadilla. El ranking de disparos al arco en lo que va del torneo muestra una disparidad abismal entre el dominio territorial y la eficacia real.



El caso de los "desafortunados": Alemania encabeza la lista con 19 remates, seguida muy de cerca por Ecuador , que ha tenido 16 intentos sin éxito alguno, reflejando el drama de la "Tri" ante el arco rival.

encabeza la lista con 19 remates, seguida muy de cerca por , que ha tenido 16 intentos sin éxito alguno, reflejando el drama de la "Tri" ante el arco rival. La élite de la puntería: Por el contrario, Iraq se sienta en un trono solitario. Con apenas 1 remate al arco en todo el torneo, ha logrado marcar 1 gol. Es el ejemplo perfecto del 100% de efectividad.

Esta métrica pone sobre la mesa un debate eterno en el futbol: ¿Es mejor asediar el área rival con una lluvia de disparos o esperar la oportunidad perfecta para dar el golpe?

Mientras selecciones como Francia, Países Bajos o Colombia mantienen una media de 13 remates intentando encontrar fluidez, Iraq ha demostrado que en el futbol de élite, la precisión a veces vale mucho más que el volumen. Una sola llegada, un solo disparo, un solo gol.

Por lo pronto, el objetivo primordial pasa por sostener esa racha pero visitar la portería adversaria con más frecuencia.

