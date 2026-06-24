Le preguntaron a Cristiano Ronaldo por Messi tras su doblete y su respuesta dejó en shock a todos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ poniendo a Cristiano Ronaldo en el centro de la escena. Luego de liderar con autoridad la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán, el Bicho volvió a escribir su nombre en los libros de historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones consecutivas. Sin embargo, su actuación estelar se vio eclipsada, al menos mediáticamente, por un tenso momento en la zona mixta tras ser consultado por su eterno rival, Lionel Messi. "Siguiente pregunta", deslizó sin temor a las represalias.

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El cortocircuito con la prensa

La estrella lusa no ocultó su fastidio cuando un periodista buscó la comparación habitual. Apenas se pronunció el nombre de Messi, el rostro de Ronaldo cambió drásticamente. Sin titubear, el capitán cortó la intervención con un cortante "siguiente pregunta", ignorando por completo al reportero.

Cuando se le insistió sobre un hipotético cruce ante Argentina en las instancias decisivas del torneo, el atacante de 41 años fue aún más tajante: "No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido... lo más importante era hoy". Su respuesta dejó claro que, al menos para él, el foco absoluto está puesto en el presente de su selección y no en la eterna disputa que ha marcado las últimas dos décadas del fútbol mundial.

|Instagram: Cristiano Ronaldo / Lionel Messi

Más allá de la controversia, el delantero aprovechó el micrófono para responder a quienes cuestionaron su nivel tras el empate inicial ante la República Democrática del Congo. Con la firmeza que lo caracteriza, Ronaldo envió un mensaje directo a sus detractores: "Fue una semana difícil, oscura. Decían que estaba retirado, pero me aguanté como siempre. Estamos de vuelta. Mi grito de 'he vuelto' fue en parte para los críticos que se han encargado de cuestionarme durante 23 años".

Lo que viene para Portugal

Con la confianza recuperada y el récord bajo el brazo, Portugal ya pone la mira en el cierre de la fase de grupos. El equipo de Ronaldo se medirá ante Colombia el próximo sábado 27 de junio a las 19:30 horas, un duelo de alto impacto que definirá las posiciones finales del Grupo K y que promete ser una de las grandes citas de la etapa inicial del torneo.