¡Santi Gimenez es demasiado para Boca Juniors! Este es el lugar que ocuparía entre los más valiosos del club argentino

El futuro de Santiago Gimenez en el AC Milan sigue siendo incierto, ya que si bien su agente comentó que el jugador está contento en Italia, el club está buscando nuevos delanteros para reforzar su ataque. Ante esta situación, varios clubes de Europa comenzaron a preguntar por el delantero mexicano, pero Boca Juniors también se metió en la disputa, quienes lo desean para afrontar la Copa Libertadores 2026.

Santiago Gimenez podría ser el jugador más caro de Boca con diferencia

En caso de que el ‘Bebote’ llegue a Argentina, se convertiría en el jugador más caro de Boca Juniors por una amplia diferencia. Actualmente, el futbolista más valioso del equipo argentino es Kevin Zenón, quien está valuado en 7 millones de euros. Según Transfermarkt, Santi Gimenez vale más del triple: unos 25 millones de euros en la actualidad. Sin lugar a dudas, sería una contratación estelar para Boca en caso de hacerse realidad.

Sin embargo, su llegada al futbol argentino parece muy poco probable, más aún teniendo en cuenta que Milan busca recuperar la inmensa inversión de 30 millones de euros que realizó en enero de 2025 tras fichar a Gimenez desde el Feyenoord de los Países Bajos. Boca está lejos de tener esta cantidad de dinero y buscaría otras alternativas para adueñarse de los servicios de Santi.

Lo que se sabe del traspaso de Santi Gimenez a Boca Juniors

De acuerdo a la información que compartió el medio italiano, Tutosport, Boca estaría intentando traer a Santiago Gimenez mediante un préstamo con la intención de que sea su delantero centro titular para la Copa Libertadores del año próximo. Además, la misma fuente menciona que Juan Román Riquelme, presidente de la institución, podría ser clave para que las negociaciones lleguen a un buen puerto.

Santi Gimenez tiene ofertas de Europa

No obstante, su llegada al club de la Ribera parece difícil. El goleador de 24 años cuenta con varias ofertas sobre la mesa y la mayoría de ellas parecen ser más atractivas. Reportes indican que equipos como el Sunderland, West Ham y Brentford están interesados en comprar la ficha de Santi Gimenez. En caso de salir de Italia, el mexicano priorizaría mantenerse en Europa y no llegar a Sudamérica.