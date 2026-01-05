Santiago Gimenez jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 si cumple este requisito que le pidió Javier Aguirre

Santiago Gimenez es uno de los principales delanteros que tiene la Selección Mexicana, pero su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó a ser una duda debido a la lesión en el tobillo que padeció jugando para el AC Milan. A pesar de que el canterano de Cruz Azul podría llegar al torneo con poco ritmo futbolístico, Javier Aguirre mostró su respaldo sobre el ‘Bebote’, quien tiene altas posibilidades de integrar la lista de México.

Javier Aguirre respalda a Santi Gimenez de cara al Mundial 2026

Reportes indican que el ‘Vasco’ Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, se comunicó con Santi Gimenez previo a ser intervenido quirúrgicamente por la lesión de su tobillo . Allí, el timonel mexicano le habría hecho saber al delantero de 24 años que solamente necesita “estar sano” para formar parte del equipo nacional en el Mundial 2026. “No importa tu forma ni tu ritmo. Si estás sano, te llevaré al Mundial”, habrían sido las palabras del DT.

De esta manera, Gimenez deberá enfocarse en su recuperación para poder llegar al mes del Mundial en óptimas condiciones y así conformar la lista definitiva de la Selección Mexicana. Si todo sale bien, el delantero del Milan llegará sano para aquellas fechas, aunque deberá completar su recuperación al cien por cien para no sufrir imprevistos.

La fecha en la que Santi Gimenez podría volver a jugar al futbol

De acuerdo a la información que compartió el propio Massimiliano Allegri, entrenador del Rossonero, Gimenez podría estar fuera de las canchas por cuatro meses más. Esto quiere decir que se perderá prácticamente lo que resta de temporada. “Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, fue lo que expresó el entrenador italiano.

De cumplirse el pronóstico revelado por Allegri, el goleador mexicano podría reaparecer en la recta final de la campaña. En el panorama más alentador, su regreso podría darse en el mes de abril, mientras que en el peor de los casos, su vuelta se daría en el mes de mayo, un mes antes del inicio del Mundial 2026.