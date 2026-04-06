¡Casi reprueba! Santiago Gimenez es muy mal calificado en su regreso con el AC Milan

Mal regreso de Santiago Gimenez con el AC Milan, por lo menos así lo refleja su calificación en el partido contra el Napoli que cerró la actividad en la jornada 31 de la Serie A. El ariete mexicano ingresó de cambio por el alemán Niklas Fullkrug y no pudo impedir la derrota ante los de San Paolo que además, significó perder el segundo lugar en la clasificación general, justamente ante el misno rival.

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A menos de 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ex futbolista de Cruz Azul regresó al terreno de juego, pero, lamentablemente no con las mejores sensaciones. El portal especializado SofaScore le dio un 6.4 en la casi media hora de juego que disputó y desató algunas opiniones encontradas entre los aficionados del rossonero. Sus apenas tres pases completados de cuatro que intentó, una pérdida de balón y un solo tiro fuera del arco fueron suficiente para que la misma fuente casi lo reprobara.

Mala jornada para los mexicanos en Italia

Más temprano, Johan Vásquez y el Genoa cayeron 2-0 ante la Juventus en Turín y dejan aún la puerta abierta en el tema del descenso. Los pupilos de Danielle de Rossi son décimo cuartos de la clasificación general con 33 unidades, a solo seis puntos de distancia de la Lecce (equipo que marca la línea del descenso).

En plano personal, el central mexicano dejó buenas sensaciones en el campo de juego al completar el partido, ganar todos sus duelos a ras de pasto, el uno contra uno aéreo que tuvo y por sí fuera poco, completar 53 pases de los 61 que intentó ante los pupilos de Luciano Spalletti.