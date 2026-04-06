Jugó en Dorados de Sinaloa… y está cerca de convertirse en DT de la Selección de Italia

Italia volvió a tocar fondo. Quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 no solo fue un golpe deportivo. Fue una señal clara de que algo está roto desde hace tiempo. Tres ausencias consecutivas del certamen no son casualidad.

Y cuando eso pasa, tiene que haber movimientos desde la raíz. Dirigentes fuera, proyecto en duda y un entrenador que ya no tiene respaldo. El proceso de Gennaro Gattuso está terminado.

🚨🇮🇹 Gennaro Gattuso, set to part ways with Italian Federation and ready to leave his role as Italy head coach.



Decision made as reported yesterday with formal steps next, as Sky reports. It’s over between Gattuso and Italy. ❌👋🏼



The process to appoint new coach has started. pic.twitter.com/XVIxYDitft — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2026

Los candidatos de siempre… y uno que nadie esperaba

En medio de la salida de Gattuso, empezaron a aparecer opciones.

Nombres conocidos, previsibles: técnicos italianos con experiencia, gente que entiende el entorno, que sabe cómo se juega ahí. Allegri, Mancini, Conte.

Pero entre todos esos perfiles, surgió uno distinto: Pep Guardiola.

Sí, el mismo que pasó por el fútbol mexicano hace años, cuando jugó en Dorados de Sinaloa en la última etapa de su carrera.

Crédito: Mexsport

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Un perfil que rompe con lo tradicional en Italia

La posibilidad no es sencilla, pues Guardiola tiene contrato vigente con el Manchester City, pero existe.

En Italia ven en Guardiola algo que no han tenido en años: una forma diferente de entender el juego. Más agresiva, más protagonista, más alejada del estilo tradicional del calcio.

Y por su parte, Pep Guardiola no vería con malos ojos asumir un proyecto internacional, tras una larga y desgastante etapa en el City.

Pensar en Guardiola al frente de Italia no es solo contratar a un técnico. Es cambiar la identidad. Pero tras dos Copas del Mundo fuera, es algo que están dispuestos a hacer.

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Lo que viene para la Selección de Italia

Por ahora no hay nada cerrado. Pero el hecho de que su nombre esté sobre la mesa dice mucho del momento que vive Italia.

Cuando una selección histórica empieza a mirar hacia afuera para reinventarse, es porque un terremoto está ocurriendo al interior.

Y en medio de ese proceso, aparece una historia curiosa: La de un técnico que alguna vez pasó por Dorados… y que hoy podría tomar uno de los banquillos más pesados del mundo.

