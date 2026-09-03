Lo usó en Cruz Azul para debutar y salir campeón, la portó en el Feyenoord para romperla y ahora explica la importancia de utilizarlo en el Porto

Este jueves 3 de septiembre del 2026, Santiago Gimenez reveló en sus redes sociales el motivo por el cual eligió llevar el numero 29 con el Porto tras su fichaje.

Santiago Gimenez explica su decisión de portar el 29 con el Porto

Gimenez publicó un video en el que fue claro con toda la afición del Porto, al revelarles el motivo para utilizar el numero 29. Un digito poco común en los delanteros centros.

El mexicano reveló que es un número especial para él, marca un antes y un después en su carrera al ser el digito con el que empezó a jugar profesionalmente, hizo su debut con Cruz Azul y logró ser campeón con el equipo usando el 29. En su llegada al futbol de Europa, fue su primer número con el Feyenoord, por lo que lo considera especial y siempre lo va a tener en su corazón.

Es por eso que lo escogió para el Porto, tras un paso turbulento en el Milan, busca retomar su buen camino regresnado a sus origenes como futbolista.

"El número 29 es muy especial para mi. Para mí marcó una historia, un antes y un después, porque es el número con el que empecé a jugar profesionalmente. Es el número en el cual debuté, y de ahí comenzó mi carrera y cuando vine a Europa fue también mi primer número en Feyenoord, entonces es un número muy especial que lo voy a tener en mi corazón siempre y ahora que lo puedo tener en Porto también".

Gimenez tendrá su primer momento con la afición del Porto el siguientes viernes 4 de septiembre en el partido ante Moreirense. Se espera que pueda tener su debut y un buen recibimiento al ser un partido de local.