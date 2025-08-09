VIDEO: Santiago Gimenez anota su primer gol de la temporada con el AC Milan

El delantero mexicano Santiago Gimenez arrancó con el pie derecho su primera temporada completa con el AC Milan, al anotar su primer gol en el partido amistoso ante el Leeds United disputado en el Estadio Aviva de Dublín. Al minuto 31, Gimenez aprovechó una asistencia de Vittorio Magni para definir con precisión al primer poste del arquero Lucas Perri, poniendo el 1-0 parcial para los rossoneri.

Este tanto representa más que una simple anotación: es una declaración de intenciones del Bebote, quien busca consolidarse como titular en el esquema de Massimiliano Allegri. Tras un cierre de campaña anterior con altibajos, el mexicano quiere ser protagonista en una plantilla que ha sido reforzada con nombres de peso.

El encuentro culminó con empate a un tanto. Por el equipo ingles anotó en el minuto 67 el alemán Anton Stach.

Santiago Gimenez salió de cambio al minuto 61 entrando en su lugar el italiano Diego Sia.

🚨¡GOL DE SANTIAGO GIMENEZ! pic.twitter.com/xdB4jSl4Xe — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 9, 2025

¿Cuáles son los refuerzos del AC Milan para esta temporada?

Entre los fichajes más destacados del Milan para la temporada 2025-26 están el mediocampista Samuele Ricci (Torino), el lateral Pervis Estupiñán (Brighton), el veterano Luka Modrić (Real Madrid) y el portero Pietro Terracciano (Fiorentina). Además, Álvaro Morata regresó de cesión desde Galatasaray, sumando profundidad a la ofensiva.

Returning to the scoresheet 🇲🇽🙌 pic.twitter.com/TNQrqXiM3y — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

¿Cuándo debuta el AC Milan en la Serie A?

El debut oficial del AC Milan en la Serie A será el sábado 23 de agosto ante el Cremonese en el mítico estadio Giuseppe Meazza. Con una plantilla renovada y un proyecto ambicioso, el club milanista buscará volver a los primeros planos del fútbol italiano tras una temporada sin competiciones europeas.

Para Gimenez, este gol es el primer paso en una campaña que podría catapultarlo como referente del Milan y figura del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026.

