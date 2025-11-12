deportes
¡Santiago Gimenez, de nuevo sería moneda de cambio en el Milan; tendría como destino la Premier League!

El delantero Santiago Gimenez no ha rendido totalmente en el Milan y el equipo italiano podría darle salida en esta ventana de transferencias invernales.

Santiago Giménez, AC Milán; UEFA Champions League
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
El arranque del mercado invernal de transferencias en el futbol tiene un arranque inminente y uno de los hombres que surge de nueva cuenta en la conversación estimándose un cambio de equipo, es Santiago Gimenez quien podría pasar de la Serie A con el Milan, a la Premier League con el conjunto del West Ham.

Reportes que se generan en recientes horas, todo en el terreno de los rumores, indican que Milan de nuevo ve posible un cambio y buscarían al delantero veterano Niclas Fullkrug del West Ham para sumarlo a su escuadra en el 2026.

Santi Gimenez por Niclas Fullkrug, un cambio poco apetecible

Muchos aficionados de ambos equipos se han hecho escuchar sobre este rumor, descartando que sea posible, desde el punto que Milan tiene a un delantero como Santi Gimenez que ha mostrado destellos, y que goza de mucho futuro a sus 24 años de edad, en tanto que la carrera del aleman Niclas Fullkrug se ha visto con muchos altibajos y actualmente de 11 juegos posibles con el cuadro inglés solo ha visto acción en seis y como centro delantero no tiene goles ni asistencias.

Aunque no está en la recta final de su carrera, tiene 33 años de edad y pueden generar cuestionamientos ese tema en un cambio.

Te podría interesar: Delantero defiende su casa antes de la Fecha FIFA, de un asalto usando un cuchillo

Santiago Gimenez
Santiago Gimenez
Santiago Gimenez podría ser el segundo mexicano en ganar el Scudetto

Santi Gimenez, logró quedarse en el verano en el Milan, que casi lo cambiaba

Fue este mismo verano, cuando Santi Gimenez estuvo muy cerca de irse del Milan, pues se decía que sería cambiado a la Roma, por el jugador Artem Dovbyk. De ese movimiento mucho se dijo, que en primera instancia el delantero mexicano no se mostró de acuerdo, luego que los equipos estaban dispuestos a realizar el movimiento y hasta que el ex del Cruz Azul había aceptado pasar a la Roma.

Luego el mexicano afirmó que se quedaría y así fue, pero en este semestre su estancia en el Milan ha sido intermitente y por ello es que vuelve a sonar ese posible movimiento ahora al West Ham, destino que de ser cierto, sería interesante para Santi probándose en la Premier League.

