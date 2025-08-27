Santiago Gimenez en la mira: rumores de salida sacuden al Milan y su agente responde con contundencia

En medio de una ola de especulaciones sobre el futuro de Santiago Gimenez en el AC Milan, su agente Rafaela Pimenta ha salido al paso para aclarar la situación del delantero mexicano. En declaraciones contundentes, la representante aseguró que “puedo garantizar que los informes sobre una posible salida no son ciertos. Se queda en el club”.

Legión Azteca | Mexicanos por el mundo: Los que están dejando huella en el fútbol internacional

¿Quién inicio los rumores de la salida de Gimenez del Milan?

Durante las últimas semanas, diversos medios italianos y europeos habían sugerido que el Milan contemplaba un intercambio entre Gimenez y otros atacantes de la Serie A, lo que encendió las alarmas entre los aficionados mexicanos. Sin embargo, Pimenta, quien también representa a figuras como Erling Haaland y Marco Verratti, desmintió categóricamente cualquier posibilidad de que el “Bebote” abandone el conjunto rossonero.

Gimenez, de 24 años, llegó al Milan a inicios de 2025 tras una destacada etapa en el Feyenoord de Países Bajos. Aunque su adaptación al futbol italiano ha sido exigente, el delantero ha mostrado compromiso y entrega en cada partido. En el debut de la Serie A ante Cremonese, fue titular y disputó los 90 minutos, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo a pesar de la derrota.

¿Qué dijo Massimiliano Allegri de Santiago Gimenez?

La presión sobre el mexicano ha aumentado debido a las exigencias del técnico Massimiliano Allegri, quien recientemente señaló que Gimenez aún no está en su mejor forma física. No obstante, el respaldo de su agente y la confianza depositada por el cuerpo técnico en su titularidad demuestran que el proyecto del Milan sigue contando con él como pieza clave en el ataque.

TE PUEDE INTERESAR:

La aclaración de Pimenta no solo tranquiliza a los seguidores del AC Milan , sino también a la afición mexicana, que ve en Santi a uno de los principales referentes rumbo al Mundial de 2026. Su permanencia en uno de los clubes más históricos de Europa representa una oportunidad invaluable para consolidarse en la élite del fútbol internacional.

Con esta declaración, se cierra el capítulo de rumores y comienza uno nuevo: el de la consolidación de Santiago Gimenez como figura del Milan.

