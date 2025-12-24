Extranjero dos veces mundialista y con experiencia en la Bundesliga de Alemania refuerza al Santos

Santos Laguna anunció este martes 23 de diciembre la incorporación del ecuatoriano Carlos Gruezo, quien se convierte en el primer refuerzo del conjunto de La Laguna de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Carlos Gruezo, primer refuerzo de Santos para el Clausura 2026

Santos Laguna presentó a Carlos Gruezo como su primer refuerzo para el Clausura 2026. Se trata de un futbolista ecuatoriano con experiencia en el futbol de Alemania tras su paso por el Stuttgart y el Augsburg de la Bundesliga.

Gruezo ha sido seleccionado nacional por Ecuador y disputó las Copas Mundiales de la FIFA de Brasil 2014 y Qatar 2022, por lo que llegará a aportar con su experiencia al conjunto de los Guerreros.

El mediocampista ecuatoriano, de 30 años, llega procedente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) y en su historial también destaca su paso por Barcelona de Guayaquil, FC Dallas, San José Eartquakes e Independiente del valle.

