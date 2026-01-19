Muy cerca la salida de mediocampista de Pumas al futbol brasileño

El mediocampista José Caicedo podría cambiar de aires en los próximos días. El conjunto Santos de Brasil y los Pumas de la UNAM se encuentran en pláticas para concretar la llegada del jugador colombiano, en una operación que se daría bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra, así lo señala el periodista César Luis Merlo.

RESUMEN: Tigres 0 - 0 Toluca | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

José Caicedo, de 23 años, ha sido una pieza importante en el esquema de Pumas durante las últimas temporadas en la Liga BBVA MX, destacando por su capacidad de recuperación, despliegue físico y visión de juego. Su rendimiento lo ha colocado en la mira del Santos que parece decidido a apostar por su talento para reforzar el mediocampo de cara al Brasileirao 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

La intención del club brasileño es contar con un futbolista que aporte equilibrio en la zona medular, además de juventud y proyección internacional. Para Pumas, la negociación representa una oportunidad de abrirle las puertas a un jugador que busca consolidarse en un escenario más competitivo, sin perder la posibilidad de que regrese si no se concreta la compra definitiva.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que las pláticas entre ambas instituciones están avanzadas y que solo restan detalles contractuales para cerrar el acuerdo. La opción de compra sería clave en la operación, pues permitiría a Santos adquirir al jugador de manera definitiva si cumple con las expectativas.

Por su parte, Pumas busca asegurar beneficios económicos y mantener una relación positiva con el club brasileño, lo que podría abrir la puerta a futuras colaboraciones en materia de fichajes.

¿Cómo afectaría a Pumas la salida de José Caicedo?

La posible salida de Caicedo dejaría un hueco en el mediocampo universitario, aunque el cuerpo técnico ya analiza alternativas internas y externas para cubrir su ausencia. En Santos, la llegada del colombiano sería vista como un refuerzo estratégico para competir en el torneo local e internacional, donde el club busca recuperar protagonismo.

