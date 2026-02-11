Sao Paulo vs Gremio: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Brasileño 2026?

El Brasileirao tiene mucha actividad en la Jornada 3 del torno, y en la oferta que presenta Azteca Deportes, aparece el enfrentamiento entre el Sao Paulo y el Gremio, ambos de mucha tradición y que harán todo para seguir sumando puntos en este joven torneo.

En punto de las 6:30 de la tarde rodará el esférico en el Estadio Morumbi, casa del Sao Paulo que va con sus mejores hombres para seguir entre los primeros puestos del torneo, pero el Gremio que no es un equipo sencillo, dará todo en 90 minutos para obtener puntos de visita por la emblemática cancha del Morumbi.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO

Así llegan el Sao Paulo y Gremio, para el partido de la Jornada 3 del Brasileirao

São Paulo, está en el quinto escalón del torneo empatado con dos escuadras. Ahora tienen cuatro puntos y van invictos en el torneo con una victoria y un empate.

Han marcado tres goles en dos partidos y les han anotado dos tantos en el mismo número de compromisos.

El Gremio, del Brasileirao, está en el décimo sitio de la tabla general, vienen de victoria, tras haber arrancado el torneo con descalabro. Ahora de visita quieren seguir sumando aunque el São Paulo será un hueso rudo.

El líder general del torneo es el Bragantino, que tiene seis puntos y han hecho solo suficiente, marcar más goles y no recibir; los dos partidos los han ganado 1-0.

Así marcha la tabla general en el Brasileirao hasta antes de la Jornada 3

1. RB Bragantino – 6 pts (+2)

2. Palmeiras – 4 pts (+4)

3. Chapecoense – 4 pts (+2)

4. Mirassol – 4 pts (+1)

5. São Paulo – 4 pts (+1)

6. Fluminense – 4 pts (+1)

7. Bahia – 4 pts (+1)

8. Flamengo – 4 pts (0)

9. Botafogo – 3 pts (+2)

10. Grêmio – 3 pts (+1)

11. Athletico Paranaense – 3 pts (+1)

12. Coritiba – 3 pts (0)

13. Vitória – 3 pts (-3)

14. Vasco da Gama – 1 pt (-1)

15. Atlético Mineiro – 1 pt (-1)

16. Internacional – 1 pt (-1)

17. Santos – 1 pt (-2)

18. Remo – 1 pt (-2)

19. Corinthians – 0 pts (-1)

20. Cruzeiro – 0 pts (-5)