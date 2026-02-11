Mirassol vs Cruzeiro: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Brasileirao 2026?
Mirassol recibe al Cruzeiro, en duelo del Brasileirao correspondiente a la Jornada 3 del torneo, el cual comienza a mostrar la idea de los equipos y la adaptación de lpos refuerzos de diferentes escuadras.
Este miércoles 11 de febrero se celebra el partido del Brasileirao entre el Mirassol que medirá fuerzas ante el Cruzeiro, encuentro que mide a dos equipos con presentes muy contratantes.
El desarrollo de esta historia entre el equipo de São Paulo y el Cruzeiro, lo podrás ver EN VIVO por aztecadeportes.com y nuestra aplicación, en donde seguramente se verá una cara salvaje y determinante por parte del equipo de Belo Horizonte.
Así llega el Mirassol al partido de Jornada 3 en el Estadio José María de Campos
Mirassol es uno de los equipos invictos luego de dos partidos, sumando una victoria y un empate, han marcado cuatro goles y han recibido tres en este joven torneo brasileño.
El cuadro del Mirassol tuvo como último resultado un empate y quiere que jugando en casa, se sumen tres puntos y aprovecharse a un equipo debilitado como es el Cruzeiro.
El Cruzeiro por su parte, está en el sótano sin puntos en el sitio 20, con dos derrotas en dos juegos. Alerta que solamente han anotado en una ocasión y que les han encajado seis goles en dos presentaciones.
Debe ser este encuentro cuando el equipo de mucha tradición que es el Cruzeiro se saque la espina y sume puntos, para dejar el fondo en donde también está el Corinthians, otro equipo que tiene mucha historia.
Así marcha la tabla general en el Brasileirao hasta antes de la Jornada 3
1. RB Bragantino – 6 pts (+2)
2. Palmeiras – 4 pts (+4)
3. Chapecoense – 4 pts (+2)
4. Mirassol – 4 pts (+1)
5. São Paulo – 4 pts (+1)
6. Fluminense – 4 pts (+1)
7. Bahia – 4 pts (+1)
8. Flamengo – 4 pts (0)
9. Botafogo – 3 pts (+2)
10. Grêmio – 3 pts (+1)
11. Athletico Paranaense – 3 pts (+1)
12. Coritiba – 3 pts (0)
13. Vitória – 3 pts (-3)
14. Vasco da Gama – 1 pt (-1)
15. Atlético Mineiro – 1 pt (-1)
16. Internacional – 1 pt (-1)
17. Santos – 1 pt (-2)
18. Remo – 1 pt (-2)
19. Corinthians – 0 pts (-1)
20. Cruzeiro – 0 pts (-5)
#HojeTemLeão 🦁— Mirassol (@mirassolfc) February 11, 2026
🆚 Cruzeiro
⌚️ 19h
🏟️ Maião
🏆 Série A do Brasileiro
📺 Sportv e Premiere#TudoRealizado #UmDiaFoiSonhado #PrazerMirassolFC #SérieA pic.twitter.com/KZY5R37aEK