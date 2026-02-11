André Jardine reveló un dato que les dificultó los fichajes para el Clausura 2026

Aunque en las últimas horas Henry Martin fue tendencia por una polémica frase sobre la afición , el Club América está viviendo un buen momento gracias a que la plantilla va tomando forma tras el mercado de fichajes de invierno, de cara al Clausura 2026. Ahora, fue el propio entrenador André Jardine quien reveló las dificultades que tuvo esta ventana invernal.

A pesar de que el promedio de altas y bajas del Club América ha sido buena, el entrenador brasileño sostuvo que el mercado de fichajes previo al Clausura 2026 de esta Liga BBVA MX había tenido una complicación muy fuerte: no había tanto dinero para invertir como sí sucedió en otros momentos. Por eso, se recurrió a una táctica particular que podría resultar muy bien.

André Jardine y un mercado de fichajes sin dinero del Club América para el Clausura 2026

En primera instancia el entrenador destacó al sector de scouting, asegurando que es el mejor con el que ha trabajado en su carrera, y contando que su jefe trabaja directamente con él en la actualidad. También contó que las decisiones son en conjunto, con nombres que trae cada uno de los que se involucran, sin que prevalezca ninguna, sino debatiendo.

Pero lo más complicado del mercado no fue eso, sino el poco dinero que había en esta ocasión. “Hacemos un trabajo en conjunto con la parte financiera. Una ventana donde no teníamos todo el potencial financiero de otras ventanas, pero encontramos muy buenas soluciones que el grupo necesitaba”, explicó André Jardine.

Justamente por el dinero reducido con el que contaban, el DT contó que en esta ocasión se priorizó a aquellos jugadores con los que él ya había trabajado, para reducir el margen de error. “La chance de equivocarte es un poco menor porque conoces a la persona y al profesional. En esta ventana prevaleció este criterio porque no nos queríamos equivocar”, agregó.

Además, sostuvo: “No siempre vamos a acertar, la intención es la mejor posible, pero dependemos de que el jugador venga con el hambre correcta y que sepan la dimensión de este club. Ahora la cancha va a hablar y cada jugador demostrará”.

Las altas de Club América para este Clausura 2026