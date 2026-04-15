Saúl Canelo Álvarez, revela la fecha y sede de su próxima pelea

Saúl Canelo Álvarez ha roto el silencio y ha confirmado el día y sede de su próxima pelea como profesional, durante un momento de atención a los medios de comunicación que cubren el LIV Golf México 2026 en el que Canelo participa en el ProAm.

Canelo Álvarez dio detalles de lo que vive en su carrera deportiva que comenzó hace 20 años y de lo que se aproxima en su trayectoria, recalcando que si le pasan por su mente pensamientos de que estará ausente en el combate de mayo en el que había sido una tradición verlo en acción.

Te podría interesar: Retorno de Fury emociona por una posible pelea contra Anthony Joshua

Canelo explicó que luego de la derrota de septiembre contra Terence Crawford, fue el momento de atender lesiones que había estado postergando, además de ciertos tratamientos para cuidar su físico, su cuerpo y hasta tocó temas de salud mental.

Recalcó que todo ello forma parte de sus actividades para volver más fuerte a los encordados en una carrera que seguirá teniendo más por delante y que tiene como primer objetivo salir vencedor en la pelea que realizará en el mes de septiembre.

Canelo Álvarez confirmó que su siguiente pelea y que marcará su retorno tras un año de pausa, sucederá el 12 de septiembre, información que ha logrado obtener tras una última reunión con Turki Alashik con quien tiene un acuerdo firmado.

Canelo también explicó que al día de hoy, la sede de su pelea del mes de septiembre será en Arabia Saudita, regresando a Riad donde ya tuvo un combate venciendo en mayo del 2025 a William Scull.

Abundó en que todo está para que ocurra en Arabia porque así se estableció, pero dejó una ventana de que eventualmente podría cambiar algo.