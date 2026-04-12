Regreso triunfal de Tyson Fury abre la puerta a pelea soñada con Anthony Joshua

El esperado regreso de Tyson Fury al cuadrilátero se concretó con una victoria contundente sobre el ruso Arslanbek Makhmudov, en un combate que marcó su retorno tras más de un año de ausencia. El británico mostró desde el inicio un dominio claro, apoyado en su experiencia, su alcance y su capacidad para manejar los tiempos de la pelea.

A lo largo de los doce asaltos, Fury impuso condiciones con su característico jab y una defensa sólida que le permitió neutralizar la potencia de Makhmudov. Aunque el ruso intentó presionar en los primeros episodios, nunca logró encontrar la distancia adecuada para conectar golpes de peligro. La superioridad del excampeón mundial se reflejó en las tarjetas, que le otorgaron una victoria amplia por decisión unánime.

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Este triunfo tiene un significado especial para Fury, quien llegaba con cuestionamientos tras un periodo de inactividad y resultados adversos en sus presentaciones más recientes. Sin embargo, su actuación disipó dudas y dejó claro que aún cuenta con las herramientas necesarias para competir al más alto nivel dentro de la división de los pesos pesados.

Más allá del resultado deportivo, la pelea generó repercusiones inmediatas en el panorama del boxeo. Al finalizar el combate, Fury dejó abierta la posibilidad de enfrentar a su compatriota Anthony Joshua, un duelo que durante años ha sido uno de los más esperados por los aficionados. La presencia de Joshua en el evento aumentó las especulaciones sobre negociaciones futuras.

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El posible enfrentamiento entre ambos británicos representaría mucho más que una pelea: sería un choque de estilos, trayectorias y generaciones dentro del boxeo contemporáneo. Además, tendría un enorme impacto mediático y económico a nivel global.