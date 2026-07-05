ÚLTIMA HORA: Se activa protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México previo al México vs Inglaterra

A tres horas del esperado duelo entre México e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, la organización activó el protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México, luego de que una tormenta comenzara a presentarse sobre la zona del inmueble.

Te puede interesar: Los juegos de octavos de final que transmitirá GRATIS TV Azteca del Mundial 2026™ HOY domingo 5 de julio

Las puertas del estadio ya se encuentran abiertas y cientos de aficionados comenzaron a ingresar cuando apareció el aviso preventivo en las pantallas gigantes del recinto.

México vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

La organización pidió a los aficionados ocupar sus asientos

Tras activarse el protocolo, la FIFA solicitó a los asistentes dirigirse a sus asientos, evitar permanecer en áreas abiertas y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

Incluso, desde los alrededores del estadio ya era posible escuchar los primeros relámpagos, motivo por el cual se puso en marcha el protocolo preventivo mientras continúan monitoreándose las condiciones climatológicas.

Por ahora, el encuentro se mantiene programado para las 18:00 horas, sin que exista un anuncio oficial sobre modificaciones en el horario.

Te puede interesar: La HORA EXACTA para ver México vs Inglaterra, partido de octavos de final del Mundial 2026™

El inicio del partido dependerá de las condiciones climáticas

Aunque todavía faltan varias horas para el silbatazo inicial, la evolución de la tormenta será determinante para el desarrollo de la jornada.

En caso de que la actividad eléctrica continúe durante el calentamiento de los equipos o en los minutos previos al inicio del encuentro, el partido podría retrasarse, ya que los protocolos de seguridad priorizan la integridad de jugadores, cuerpo arbitral, trabajadores y aficionados.

De momento, la organización mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y cualquier decisión sobre el inicio del compromiso será comunicada a través de los canales oficiales.

Miles de aficionados ya permanecen dentro del Estadio Ciudad de México con la esperanza de que el clima mejore y el esperado choque entre México e Inglaterra pueda disputarse conforme al horario establecido.