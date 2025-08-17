México, bicampeón en flag football; en tres segundos vence a Estados Unidos y toma revancha

La selección nacional femenil de flag football de México se coronó bicampeona de oro al vencer 26-21 a Estados Unidos en un emocionante partido de los Juegos Mundiales Chengdú 2025 . Este triunfo, lo consiguió solamente en tres segundos y reafirma el título obtenido en Birmingham 2022. Sin duda, es una revancha ante el conjunto de las Barras y las Estrellas.

En un cierre dramático, con solamente tres segundos en el reloj y un punto abajo, el equipo mexicano ejecutó una jugada magistral que sorprendió a las estadounidenses, quienes quedaron en el campo tras la derrota.

Este título como ya se había mencionado anteriormente, también representa una revancha, ya que en el Mundial de 2024 fue Estados Unidos quien se impuso en la final.

México, una potencia mundial en el flagelo football

El flag football se incluirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , lo que posiciona a México como un fuerte candidato a la medalla de oro. El próximo desafío para la selección será el Campeonato Continental en septiembre.

México poco a poco se ha convertido en una potencian mundial en flag football, las seleccionadas nacionales ya llevan varios años trabajando juntas y eso ha provocado que tengan buenas actuaciones, pues la continuidad ha hecho que el equipo se vea cada vez más fuerte.

También en los recientes años, la selección varonil y algunas de las selecciones inferiores han ganado grandes torneos y hasta campeonatos mundiales que los ponen ya como los favoritos de cada campeonato en el que participan.

Cuando sea grande, quiero jugar como ellas. ¡#México 🇲🇽 es Bicampeón de los #WorldGames en #FlagFootball!



Qué gozada será este deporte en #LosAngeles28.



pic.twitter.com/PpAHMQnAKB — Miguel Mendoza (@elmiguelon22) August 17, 2025

Termina la participación de México en Chengdú

Con esta medalla de oro, México concluyó su participación en Chengdú 2025 en la posición 21 del medallero, acumulando un total de cuatro oros, tres platas y tres bronces, destacándose como una de las mejores actuaciones en la historia del país en esta disciplina.

Además, la delegación mexicana obtuvo la medalla de plata en equipos mixtos de tiro con arco, con la actuación de Maya Becerra y Sebastián García, prueba que también debutará en los Juegos Olímpicos.