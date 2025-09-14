¿El equipo de Flag Football Femenil mexicano ya se clasificó a los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos a disputarse en Los Ángeles en el 2028 trae una ilusión especial para los seguidores de esta disciplina en nuestro país, esto al anunciarse como oficial para este ciclo olímpico. Allí la Selección Mexicana Femenil de Flag Football es potencia mundial y se espera incluso que consigan medalla. Pero por el momento no se han clasificado a la justa deportiva y aquí encontrarás la explicación de dicha situación.

Bienvenida a la selección mexicana femenil de flag football en su llegada a México 🇲🇽

¿Por qué la Selección Femenil de Flag Football no se ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El equipo mexicano ha causado sensación a nivel internacional por ser uno de los equipos más fuertes de la disciplina. Incluso ha competido por el lugar de privilegio ante los Estados Unidos, que se consideran potencia, por ser un deporte allegado al futbol americano. Sin embargo, aún no se decide cómo será el clasificatorio para Los Ángeles.

La selección está disputando en estos momentos el Campeonato Continental en Panamá, donde precisamente en semifinales se enfrentaron al combinado de las Barras y las Estrellas. Y en dicho enfrentamiento directo, México se impuso 27-13 para ganar un lugar en el Mundial de la disciplina rumbo al 2026.

MÉXICO VUELVE A DERROTAR A ESTADOS UNIDOS 🏈



Por primera vez en un torneo grande de Flag Football Femenil, México🇲🇽 y Estados Unidos🇺🇸 se enfrentaron antes de la final.



Fue en el continental americano de la IFAF, en donde la selección mexicana derrotó por marcador de 27-13.



— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 14, 2025

¿El Mundial de Flag Football dará boleto para los Juegos Olímpicos de 2028?

Aunque no se ha definido con precisión cómo los equipos se clasificarán a los Juegos Olímpicos, hay indicios que el propio Mundial podría llevar a los seleccionados a la disputa en Estados Unidos. Y por eso, el equipo femenino ya hizo sus labores al clasificarse desde el continental de este año.

Mientras tanto, el combinado masculino también hizo su tarea al derrotar a su similar canadiense con marcador de 35-25 en semifinales del continental de Panamá. Con esto, se siguen consolidando como parte de un movimiento lleno de talento. Aunque realmente, las que han ganado competencias y se han instalado como potencias mundiales, son las mujeres mexicanas.