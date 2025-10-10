deportes
Oficial: Hay sede para los Juegos Panamericanos del 2031

En una sesión de Panam Sports celebrada hoy en Santiago de Chile, Asunción fue seleccionada como la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos del 2031

mundial-de-atletismo-2025-medallero-actualizado.jpg
Página oficial de los Juegos Olímpicos
Carlos Salgado
Otros Deportes
En una sesión de Panam Sports celebrada este 10 de octubre en Santiago de Chile, Asunción fue seleccionada como la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos del 2031. La capital paraguaya obtuvo 28 votos frente a 24 de la candidatura brasileña de Río-Niterói, en una votación que contó con 52 sufragios, pues Dominica no estuvo presente.

Este resultado marca un hito: por primera vez, Paraguay será sede de la máxima cita deportiva del continente. La victoria fue recibida con entusiasmo por el Comité Olímpico Paraguayo y las autoridades deportivas de dicho país, quienes destacaron el respaldo continental y la apuesta por la credibilidad y transparencia en la organización.

Paraguay ya se prepara para los Juegos

La candidatura de Asunción estuvo respaldada por un plan que contempla la construcción de una Villa Panamericana, un estadio de atletismo y una nueva arena en el Parque Olímpico, además de mejoras en infraestructura de transporte y expansión del aeropuerto internacional. A su vez, se apoyó en la reciente experiencia de la ciudad al organizar los Juegos Panamericanos Junior 2025, que funcionaron como carta de presentación por su capacidad operativa.

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, expresó su gratitud y calificó el logro como el cumplimiento de un sueño colectivo para el país. Las autoridades paraguayas señalaron que habían ofrecido un presupuesto operativo que ronda los 390 millones de dólares.

Paraguay se postula para grandes eventos

La elección de Asunción representa una apuesta simbólica: demostrar que un país relativamente pequeño puede organizar eventos de gran magnitud con visión, planificación y eficiencia. Con este respaldo, Paraguay asume el reto de proyectarse internacionalmente y consolidar su inserción en el mapa deportivo global.

