Ella es Joselyn Brea, atleta olímpica que corrió 10 kilómetros estando embarazada

El deporte trae consigo un sinfín de historias motivadoras y espectaculares que, de no conocerlas, simplemente no se creerían. Un ejemplo de ello es precisamente Joselyn Brea , quien tuvo la oportunidad de ser una atleta olímpica y que se ha vuelto tendencia por correr 10 kilómetros estando embarazada.

Todo ocurrió en la edición 24 de la carrera Gatorade Caracas Rock. Aquí, Joselyn Brea, quien nació en Venezuela, sorprendió a propios y extraños luego de completar una carrera de alrededor de 10 kilómetros de distancia pese a estar embarazada. Lo más llamativo de la situación es que su tiempo no fue para nada elevado.

¿Cómo le fue a Joselyn Brea al correr 10 kilómetros estando embarazada?

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 5 de octubre, cuando el nombre de la sudamericana se volvió tendencia. Joselyn Brea, amante del atletismo y atleta olímpica por su país, tuvo la oportunidad de disputar los 10 kilómetros teniendo siete meses de embarazo, cerrando su tiempo en 40:31 segundos.

Cabe mencionar que Joselyn Brea ha compartido detalles de su embarazo a través de redes sociales, por lo que, mientras espera a su bebé, se pudo preparar física y mentalmente para el evento del domingo pasado. Afortunadamente, la venezolana no solo pudo terminar con los 10 kilómetros, sino que lo logró en perfectas condiciones de salud.

¿Cuál era la verdadera meta de Joselyn Brea?

Más allá de demostrar la fuerza física y mental con la que cuenta, Joselyn Brea cumplió el sueño de terminar una carrera como estas a pesar de las complicaciones que sugiere un embarazo de siete meses. En ese sentido, decenas de personas agradecieron y la felicitaron a través de redes sociales.

Además, es preciso mencionar que esta no es la primera vez para la atleta olímpica en esta competición, pues apenas el año pasado logró quedarse con el primer lugar, hecho que festejó con Marvin Blanco, pareja y entrenador quien obtuvo el mismo lugar en el apartado varonil.