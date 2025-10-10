deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Ella es Joselyn Brea, atleta olímpica que corrió 10 kilómetros estando embarazada

Joselyn Brea se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales luego de haber terminado una carrera de 10 kilómetros estando embarazada de 7 meses.

joselyn-brea-atleta-olimpica-corrio-10-kilometros-embarazada.jpg
Instagram: Joselyn Brea
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El deporte trae consigo un sinfín de historias motivadoras y espectaculares que, de no conocerlas, simplemente no se creerían. Un ejemplo de ello es precisamente Joselyn Brea , quien tuvo la oportunidad de ser una atleta olímpica y que se ha vuelto tendencia por correr 10 kilómetros estando embarazada.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Todo ocurrió en la edición 24 de la carrera Gatorade Caracas Rock. Aquí, Joselyn Brea, quien nació en Venezuela, sorprendió a propios y extraños luego de completar una carrera de alrededor de 10 kilómetros de distancia pese a estar embarazada. Lo más llamativo de la situación es que su tiempo no fue para nada elevado.

¿Cómo le fue a Joselyn Brea al correr 10 kilómetros estando embarazada?

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 5 de octubre, cuando el nombre de la sudamericana se volvió tendencia. Joselyn Brea, amante del atletismo y atleta olímpica por su país, tuvo la oportunidad de disputar los 10 kilómetros teniendo siete meses de embarazo, cerrando su tiempo en 40:31 segundos.

Te puede interesar: ¿Cuál es la cartelera de Crown Jewel 2025 de la WWE?

Te puede interesar: Estas serán las últimas 5 apariciones de John Cena en la WWE

Cabe mencionar que Joselyn Brea ha compartido detalles de su embarazo a través de redes sociales, por lo que, mientras espera a su bebé, se pudo preparar física y mentalmente para el evento del domingo pasado. Afortunadamente, la venezolana no solo pudo terminar con los 10 kilómetros, sino que lo logró en perfectas condiciones de salud.

¿Cuál era la verdadera meta de Joselyn Brea?

Más allá de demostrar la fuerza física y mental con la que cuenta, Joselyn Brea cumplió el sueño de terminar una carrera como estas a pesar de las complicaciones que sugiere un embarazo de siete meses. En ese sentido, decenas de personas agradecieron y la felicitaron a través de redes sociales.

Además, es preciso mencionar que esta no es la primera vez para la atleta olímpica en esta competición, pues apenas el año pasado logró quedarse con el primer lugar, hecho que festejó con Marvin Blanco, pareja y entrenador quien obtuvo el mismo lugar en el apartado varonil.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×