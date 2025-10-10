México, con presencia en estos 4 Mundiales de octubre 2025; ¿qué deportes son?

El cierre del año 2025 traerá consigo varios eventos deportivos que no te puedes perder dado que, en cada uno de esos, habrá presencia de atletas mexicanos . Y es que, en los próximos días, habrá un total de cuatro campeonatos mundiales en donde la delegación nacional buscará dar de qué hablar.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Más allá de lo ocurrido en deportes estrella como el futbol o la lucha libre, la realidad es que México vivirá un octubre de locura con la inclusión de cuatro campeonatos mundiales. Uno de ellos comenzó recientemente, mientras que los demás están a solo días para dar inicio. ¿De cuáles hablamos?

¿Cuáles son los 4 Mundiales en donde México estará en octubre 2025?

El primero de estos es el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta, un deporte relativamente nuevo para la comunidad mexicana que comenzó el pasado miércoles 8 de octubre y que terminará el domingo 19. El siguiente de los Mundiales guarda relación con la Gimnasia Artística, evento programado del 19 al 25 de octubre.

Te puede interesar: ¿Quién es Joselyn Brea, atleta olímpica que recorrió 10 kilómetros estando embarazada?

Te puede interesar: ¡Confirmado! Estas serán las últimas cinco luchas de John Cena en la WWE

Campeonatos Mundiales con presencia mexicana en este octubre:



Tiro con Escopeta - 8 al 19



Gimnasia Artística - 19 al 25



Ciclismo de Pista - 22 al 26



Taekwondo - 24 al 30 pic.twitter.com/7GzAvwvOKc — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 9, 2025

Posteriormente, México formará parte del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, mismo que está ideado para llevarse a cabo del miércoles 22 al domingo 26 de octubre. Por último, el mes cerrará con la Copa del Mundo de Taekwondo, deporte más familiarizado con las raíces mexicanas que se realizará del 24 al 30 del mes en turno.

¿Cómo le ha ido históricamente a México en el Taekwondo?

De los cuatro eventos mundiales antes mencionados, sin duda el que más llama la atención es el Campeonato Mundial de Taekwondo, el cual cierra con las actividades deportivas del mes. Esto guarda estrecha relación con los logros que el país ha tenido en dicha disciplina a lo largo de los años.

Baku 2023 WTC Competition photo dump!

Relieving those days waiting for Wuxi 2025 WTC!#WorldTaekwondo #Taekwondo#Wuxi2025WTC pic.twitter.com/73UD5F1INk — World Taekwondo (@worldtaekwondo) October 6, 2025

De hecho, en la historia de los Juegos Olímpicos el Taekwondo es el cuarto deporte que más medallas le ha entregado a México al sumar un total de siete preseas, mismas de las cuales dos son de oro, dos de plata y tres de bronce. En este punto, es imposible olvidar lo sucedido con María del Rosario Espinoza y su oro en Beijing 2008.