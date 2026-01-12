¿Se cae la operación de Miguel Borja con Cruz Azul? Hay malas noticias rumbo a la Jornada 2

La llegada de Miguel Borja a Cruz Azul ilusionó desde el primer día, pero el arranque del Clausura 2026 no ha sido como la afición lo imaginaba. A pesar de que el delantero colombiano ya se encuentra en la Ciudad de México, su presentación oficial sigue sin fecha clara y su debut tendrá que esperar.

Borja fue uno de los refuerzos más esperados del mercado, llamado a reforzar un ataque que perdió piezas importantes y que necesita goles con urgencia. Sin embargo, cuestiones administrativas y de timing han ido retrasando su integración real al equipo de Nicolás Larcamón.

¿Por qué Miguel Borja no debutó en la Jornada 1?

El atacante no estuvo disponible para el duelo ante León debido a que se encontraba fuera del país resolviendo su visa de trabajo, un trámite obligatorio para poder ser registrado oficialmente en la Liga MX.

Aunque el proceso ya estaría prácticamente resuelto, el tiempo jugó en contra. Borja no pudo entrenar con normalidad, no fue registrado a tiempo y Cruz Azul tuvo que afrontar su debut sin uno de sus refuerzos estelares… con un resultado que dejó muchas dudas futbolísticas.

La expectativa era que, una vez solucionado el papeleo, la presentación oficial llegara de inmediato. Eso, por ahora, no sucederá.

¿Miguel Borja jugará contra Atlas?

Todo indica que no. La presentación del colombiano se habría vuelto a retrasar y, en consecuencia, su inclusión ante Atlas luce poco probable. Entre la falta de anuncio oficial, el registro federativo y la necesaria adaptación al grupo, el panorama no es alentador para la Jornada 2.

Eso sí, el fichaje no corre ningún riesgo. La directiva tiene todo cerrado y la documentación estaría en orden. El plan apunta a que Borja esté disponible a partir de la Jornada 3, cuando Cruz Azul reciba a Puebla, un escenario ideal para que el colombiano tenga su primer contacto con la afición celeste.