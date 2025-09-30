Se fue de la Liga BBVA MX como crack, fracasó en Europa y ahora a su exequipo le va mejor sin él

Aunque su salida no fue la mejor, Martín Anselmi es el entrenador que se fue de la Liga BBVA MX considerado por muchos como crack al tener buenos resultados con Cruz Azul. El argentino llegó a Europa para dirigir a Porto, club con el que fracasó en tan solo 6 meses, por lo que fue despedido tras el Mundial de Clubes 2025 . Después de la salida del técnico a su exequipo le va bien, pues suma 7 victorias consecutivas en la liga de Portugal.

Anselmi estuvo poco más de 2 torneos frente a la Máquina. En su primera temporada llegó a la final, pero la perdió ante América, mientras que en el segundo hiló 7 victorias consecutivas y fue eliminado en semifinales. Sin embargo, el argentino se fue a Porto empezando el Clausura 2025 con un polémico pretexto de salida , pese a que tenía contrato vigente hasta 2027.

@martinanselmidt Martín Anselmi desde que se fue de Porto el club marcha bien, pues suma 7 victorias al hilo en el inicio de la Liga de Portugal

El entrenador estuvo al frente de Cruz Azul en 50 partidos, de los cuales ganó 28, empató 10 y perdió 12, estadísticas que le llamaron la atención a Porto. Por lo anterior, el conjunto de Portugal lo sedujo y terminó firmándolo.

TE PUEDE INTERESAR:



El fracaso de Martín Anselmi en Europa con Porto

Martín Anselmi llegó a Porto cuando el equipo marchaba en tercer lugar de la Tabla General de la liga de Portugal. Sin embargo, el argentino no pudo escalar posiciones y finalizó la temporada a 9 unidades de Sporting Lisboa, que se consagró campeón.

Anselmi dirigió a los dragones en 21 encuentros, de los cuales ganó 10, empató 6 y perdió 5, pero lo que terminó por hundirlo fueron los malos resultados en partidos importantes. El primer fracaso del entrenador fue la eliminación de la ronda preliminar de la Europa League.

El argentino terminó por cavar su tumba con el papelón que hizo Porto en el Mundial de Clubes 2025, pues terminó en el tercer lugar del Grupo A con tan solo 2 puntos, producto de 2 empates y una derrota. Por lo anterior, Martín fue despedido del club portugués.

La buena racha de Porto, exequipo de Martín Anselmi

Martín Anselmi fue despedido en julio, por lo que el conjunto luso contrató a Francesco Farioli, quien ha hecho un buen trabajo en las primeras jornadas de la liga de Portugal, pues el Porto marcha en el primer puesto tras 7 victorias consecutivas en las 7 fechas que van de la Temporada 2025-2026.