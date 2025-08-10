El polémico pretexto de Martín Anselmi para explicar su salida de Cruz Azul

A inicios de 2025, Martín Anselmi dejó a Cruz Azul en un momento clave. Apenas arrancaba el torneo, contaba con los refuerzos que él mismo había solicitado e incluso el club había accedido a un cambio de estadio. Sin embargo, el técnico argentino aceptó la oferta del FC Porto, dejando al equipo en plena competencia y a la afición con un sabor amargo.

Su paso por el fútbol portugués no resultó como esperaba: fue eliminado tempranamente en distintas competiciones y el equipo tuvo una decepcionante actuación en el Mundial de Clubes, sin superar la primera ronda. Tras su despido del equipo portugués, Anselmi se mantuvo alejado de los reflectores… hasta ahora.

¿Y todo para qué? Martín Anselmi se va de Cruz Azul

“No estábamos de la mejor manera”

En una reciente entrevista, Anselmi explicó que la decisión de dejar a Cruz Azul estuvo motivada por la situación interna del club:

“No estábamos de la mejor manera en el club y que (FC Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí”.

La declaración ha generado diversas reacciones. Mientras algunos consideran que su argumento es válido dentro del contexto profesional, otros recuerdan que la directiva le dio respaldo total con refuerzos y recursos para competir.

El propio entrenador admitió que puede ser visto como el villano de la historia por haberse marchado, pero insistió en que las formas en las que se dieron las cosas “no se las va a perdonar” a quienes lo critican.

Rumores y presente

Tras sus palabras, Anselmi fue visto en el Estadio Marcelo Bielsa, casa de Newell’s Old Boys, lo que despertó rumores sobre su posible regreso a los banquillos. Sin embargo, personas cercanas al DT aseguran que solo asistió como aficionado.

Aunque han pasado meses desde su salida, el episodio sigue dividiendo opiniones entre quienes justifican su decisión y quienes consideran que el motivo expuesto por el técnico deja más preguntas que respuestas.