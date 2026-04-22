Se fue de Rayados en silencio, probó suerte en Europa y ahora su equipo no conoce la derrota

Ante la urgencia de obtener títulos, Rayados de Monterrey se deshizo rápidamente de Martín Demichelis. Pese a haber alcanzado la final del Apertura 2024, el entrenador fue cesado de su cargo al caer eliminado contra Toluca en los Cuartos de Final del Clausura 2025. El argentino se fue sin la posibilidad de dirigir a los regios en el Mundial de Clubes, pero hoy vive un presente brillante en Europa.

Tras un breve paso por River Plate en Argentina, el director técnico sudamericano decidió tomarse un descanso hasta que Mallorca apareció en su camino. El conjunto español le propuso a Demichelis tomar las riendas del equipo mientras se ubicaban en zona de descenso directo en LaLiga con el objetivo de mantener la categoría una vez finalizada la temporada. Hoy está cerca de conseguirlo.

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Mallorca se convirtió en un equipo duro de vencer con Demichelis

Condenado a jugar en la Segunda División a partir de la próxima campaña, Martín Demichelis le hizo un lavado de cara al Mallorca y lo convirtió en un equipo para nada fácil de vencer. Suma seis partidos dirigidos desde su arribo al club y solamente ha perdido un encuentro. En estos momentos, arrastra una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y se encuentra fuera de la zona de descenso.

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Además, consiguió un triunfo histórico contra el Real Madrid derrotándolo en condición de local por la Jornada 30 de LaLiga. Dicha victoria le permitió al Mallorca respirar pensando en el descenso, mientras que hundió las aspiraciones del ‘Merengue’ de cara al título de liga. En poco tiempo, el ex técnico de Rayados se transformó en un hombre clave para el futuro de su equipo, que buscará permanecer en Primera División en la próxima temporada.

Martín Demichelis, entrenador de Mallorca|RCD Mallorca

Mallorca sueña con la permanencia

En estos momentos, el conjunto de Palma se ubica en la decimocuarta posición de la tabla general de LaLiga con 35 unidades. Sin embargo, aún está a dos puntos del último equipo ingresando a la zona de descenso directo, Deportivo Alavés, con 33 unidades. De todos modos, la salvación parecía imposible antes de la llegada del argentino y hoy el aficionado del Mallorca sueña con permanecer en la Primera División.

Los números de Martín Demichelis tras llegar a Mallorca