¡Toda una pesadilla! Leicester City descendió a la Tercera División de Inglaterra

El panorama que enfrenta el Leicester City, es muy diferente al que hace unos años llenó de alegría a sus miles de aficionados, cuando lograron ganar el que hasta el momento es el único campeonato que tiene el equipo de la Premier League.

La tarde de este 21 de abril, se confirmó el descenso del equipo a la Football League One, momento muy triste para sus seguidores, pues en unos días se cumplen 10 años de su hazaña en la Premier League.

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El Leicester City sufre otro descenso en Inglaterra

Tras otra temporada para el olvido, el Leicester City empató ante el Hull City en la cancha del King Power Stadium, lo que confirmó lo más temido por sus fans, el equipo sufrió su segundo descenso consecutivo, llegando ahora a la tercera división profesional de Inglaterra.

La temporada todavía no termina en la Championship, pues quedan dos fechas, es decir seis puntos en disputa, pero los rivales directos del Leicester City, tienen las unidades necesarias para no preocuparse por los ‘Foxes’, por lo que la próxima temporada van a tener que luchar por regresar a la segunda división.

El Leicester City ha tenido una temporada de pesadilla, pues solamente han logrado sumar 11 victorias en 44 fechas, logrando sumar 42 puntos, por lo que están en el fondo de la tabla general, solamente arriba del Sheffield Wednesday, equipo que tiene una sanción que le ha quitado varios puntos.

La última oportunidad que tenía el Leicester City de salvarse del descenso era ante el Hull City, pero tras empatar el partido, la temporada terminó para ellos, por lo que en las redes sociales oficiales, se publicó un triste mensaje para sus aficionados.