¡Se pierden el resto de la temporada! Las estrellas que no volverán tras la semana 3 de la NFL

Najee Harris, Nick Bosa y James Conner sufrieron lesiones en la semana 3 de la NFL y podrían perderse el resto de la temporada con sus equipos

Najee Harris
Iván Alfie
Ritual NFL
La tercera semana de la temporada 2025 de la NFL estuvo marcada por tres bajas de gran impacto que afectarán profundamente a sus equipos: Nick Bosa, Najee Harris y James Conner. Cada uno sufrió lesiones graves, con prognosis de recuperación que va más allá de lo inmediato, dejando huecos importantes en las alineaciones.

Nick Bosa se lesionó al romperse el ligamento cruzado anterior (ACL) en su rodilla derecha en el primer cuarto del encuentro frente a los Arizona Cardinals y se perderá el resto de la temporada, una baja sensible en la defensiva de los 49ers de San Francisco.

Arizona pierde a una de sus estrellas en Ofensiva en la NFL

En el mismo encuentro los Cardinals de Arizona sufrieron la baja del corredor James Conner, quien sufrió una severa lesión en el tobillo derecho durante el tercer cuarto, este lunes se confirmó que la lesión requerirá cirugía, y que se trata de una lesión que también pone fin a su temporada 2025.

La pérdida de Conner implica que el ataque necesitará adaptarse con celeridad. Trey Benson se perfila como la alternativa más viable para asumir el papel principal, sin embargo, el equipo dependerá de su capacidad para reemplazar de manera efectiva la experiencia y la versatilidad que brindaba Conner.

Los Chargers pierden a Najee Harris el resto de la temporada en la NFL

Najee Harris, corredor de Los Angeles Chargers, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que concluyó su temporada. Harris colapsó durante una jugada de engaño en el segundo cuarto en la victoria de su equipo contra los Broncos de Denver.

La baja de Harris en el ataque terrestre representa una complicación en el manejo de la ofensiva de los Chargers que pierden a su jugador más experimentado y todo quedará en manos del novato Omarion Hampton.

