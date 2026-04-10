¿Se reencuentra con Messi? El equipo de la MLS que busca fichar a Neymar Jr

La Major League Soccer (MLS) busca seguir sumando estrellas de talla mundial a sus filas y el siguiente en arribar a la Liga de los Estados Unidos podría ser Neymar Jr. quien ya ha sido tentado por el Cincinnati FC para integrarse como jugador franquicia.

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Neymar Jr. podría llegar al Cincinnati FC de la MLS

De acuerdo con medios estadounidenses, el Cincinnati FC ha comenzado acercamientos con el entorno de Neymar Jr. para explorar la posibilidad de integrarlo a sus filas en un futuro próximo.

Estos acercamientos se encuentran en su etapa inicial y no representan como tal una negociación formal, sino conocer el interés del brasileño en jugar en los Estados Unidos, así como sus pretensiones deportivas y económicas y definir si es posible continuar con una operación.

Neymar volvió a jugar|Santos

En caso de recibir una respuesta positiva por parte de Neymar, el Cincinnati tendría que realizar ajustes a su plantilla ya que actualmente sus tres plazas de jugador franquicia se encuentran ocupadas, además de que tendría que esperar a que finalice el contrato del brasileño con el Santos, mismo que concluye en diciembre de este 2026.

Neymar Jr, de 34 años, dejó al Al Hilal en enero del 2025 para regresar al Santos, club en el que debutó profesionalmente, y en donde ha buscado recuperar su nivel para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con la Selección de Brasil.

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