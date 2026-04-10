FECHA y HORARIO del partido de México Femenil vs Islas Virgenes de Estados Unidos de la Eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Mexicana Femenil cerrará su actividad de la Fase de Grupos buscando asegurar el liderato y su pase a la siguiente ronda. El equipo tricolor disputará este partido en Zacatecas contra las Islas Virgenes de Estados Unidos.

Este partido es importante dado que México Femenil continúa su camino en las eliminatorias de la Concacaf W, con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La Selección Mexicana Femenil mantiene un paso perfecto y dominante en la eliminatoria, tras iniciar con dos goleadas como visitante: 14-0 ante San Vicente y las Granadinas Femenil y 7-0 frente a Santa Lucía Femenil.

Actualmente, el equipo se ubica en el segundo lugar del Grupo A, solo por debajo de Puerto Rico Femenil, que cuenta con un partido más disputado. Más allá de los resultados, el conjunto mexicano ha mostrado una evolución clara en su funcionamiento colectivo, consolidando una idea de juego que fortalece sus aspiraciones en el plano internacional.

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FECHA y HORARIO del partido de México Femenil vs Islas Virgenes de Estados Unidos

El próximo 10 de abril de 2026, el combinado nacional se medirá ante su similar de Islas Vírgenes en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.



Fecha: Viernes, 10 de abril de 2026

Viernes, 10 de abril de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Carlos Vega Villalba, Zacatecas

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Precio de boletos y próximos compromisos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La respuesta de los aficionados en Zacatecas ha sido favorable, con entradas disponibles en los siguientes rangos de precio:



Cabeceras y zonas altas: 125 pesos.

125 pesos. Preferente numerada: 301 pesos (sección con disponibilidad limitada).

Una vez concluido el duelo en Zacatecas, la Selección Mexicana mantendrá su exigente calendario enfrentando a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez.

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