No te gustaría estar allí: se rompió el récord del partido MÁS FRÍO de la Champions League y la temperatura sorprende al mundo

En la misma jornada en la que el Barcelona le dio vuelta el resultado al Frankfurt , en la UEFA Champions League se dio un hecho histórico, sin precedentes, que dejó atónitos a todos los presentes e incluso a los televidentes una vez que se dio a conocer la noticia: finalmente se rompió el récord del partido más frío en esta competencia internacional europea.

Resulta que este martes 9 de diciembre se jugó el partido más frío en la historia de la Champions League, entre el Kairat-Almaty y el Olympiacos en Kazajistán. De acuerdo al periodista español Rafael Escrig, fueron 30 grados bajo cero de sensación térmica y -22ºC registrados en los medidores de temperatura.

Así, el encuentro ganó un atractivo por su frío. Quizás por eso estuvo entre los mejores encuentros de esta jornada de la UEFA Champions League.

Hoy se jugó el partido más frio en la historia de la Champions League.



Kairat-Almaty enfrentó al Olympiacos en Kazajistán a una temperatura de 22 grados bajo cero y sensación térmica de -30. El partido se pudo jugar porque el estadio tiene techo y se puede climatizar la cancha.… pic.twitter.com/WcAhu1beds — Juez Central (@Juezcentral) December 10, 2025

Según los especialistas, el partido se pudo jugar únicamente porque el estadio tiene techo y, de esa manera, se puede climatizar el campo de juego. Caso contrario, las condiciones hubiesen sido de un frío extremo y una gran cantidad de nieve que seguramente no hubieran permitido que se dispute el encuentro válido por la fecha 6 de la Fase Liga de la UCL.

Los detalles del partido más frío de la historia de la Champions League

El encuentro terminó 1-0 a favor de la visita. Así, el Olympiacos de Grecia sumó 3 puntos ante un débil Kairat Almaty en el Astana Arena de Kazajistán. Los locales tienen apenas un punto en lo que va del torneo, mientras que los griegos suman 5 unidades en la Champions League 2025/26.

El árbitro del partido más frío de la historia de la Champions fue Juan Martínez y el autor del único gol del partido lo convirtió el portugués de 30 años, Gelson Martins, cuando iban 73 minutos del encuentro.

Gracias al estadio se pudo jugar el partido más frío de la historia de la UCL

El duelo de Champions League se pudo dar únicamente por las condiciones del estadio Astana Arena. Ese recinto ubicado en Turan Ave 48, Astana, Kazajistán; cuenta con una capacidad para 30,000 personas y tiene la posibilidad de techarse para climatizar el campo de juego y elevar la temperatura. Con eso se pudo combatir los 22ºC bajo cero o los -30ºC de ST.

