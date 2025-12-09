Barcelona vs Frankfurt: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 de la UEFA Champions League, marcador online

El Camp Nou será el escenario del partido de este martes 9 de diciembre entre Barcelona y Eintracht Frankfurt en la jornada 6 de la Champions League 2025. El encuentro podría definir el futuro de ambos equipos en el torneo.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con la obligación de sumar tres puntos tras la derrota sufrida ante Chelsea en la jornada anterior. Con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, el cuadro blaugrana necesita un triunfo para poder aspirar entrar entre los 8 mejores y no estar en los playoffs. El equipo ha mostrado un ataque poderoso en LaLiga, pero en Champions aún debe confirmar su solidez.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt ha tenido un desempeño irregular en esta edición de la Champions. Con apenas una victoria, un empate y tres derrotas, las Águilas llegan con escasas posibilidades de avanzar. Sin embargo, buscarán dar la sorpresa en un estadio históricamente complicado para los equipos alemanes, donde Barcelona ha logrado 16 victorias en sus últimos 20 partidos frente a rivales de esa nación.

Factores clave del partido

Probabilidades de triunfo : Barcelona parte como amplio favorito con más del 80% de posibilidades de ganar , mientras que Frankfurt apenas alcanza un 7%.

: Barcelona parte como amplio favorito con más del , mientras que Frankfurt apenas alcanza un 7%. Regreso al Camp Nou: El duelo será especial para los culés, pues representa uno de los primeros partidos internacionales en el renovado estadio.

