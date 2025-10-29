INSÓLITO: Es el goleador de su equipo en el Apertura 2025, pero gana menos de 20 mil pesos al mes

Armando “Hormiga” González es el goleador de Chivas del Apertura 2025 y el tercero con más anotaciones de toda la Liga BBVA MX, pero gana menos de 20 mil pesos mensuales al mes, según el portal Salary Sport. El delantero rojiblanco, quien está a punto de romper un récord de “Chicharito” Hernández , aún tiene contrato de juvenil, pero diversas fuentes apuntan a que tendrá uno nuevo con una cláusula de rescisión alta.

González tiene un sueldo semanal de 4,728 pesos, que sumado al mes da casi 19 mil pesos, muy por debajo que el de sus compañeros, los cuales no han tenido el mismo rendimiento que el artillero, como es el caso de Roberto Alvarado, quien fue pretendido para un regreso a Cruz Azul , pues gana 100 veces más al percibir cada 7 días poco más de 467 mil pesos.

@hormiga_glez Armando González gana menos de 20 mil pesos al mes, ya que todavía tiene contrato de juvenil

“Hormiga” se encuentra hasta la parte del fondo de la lista de los sueldos de los jugadores de Chivas, incluso los seleccionados mexicanos Sub-20 ganan más que él, tal es el caso de Yael Padilla, quien percibe casi 19 mil pesos y Hugo Camberos con 7,750 pesos a la semana.

El goleador de Chivas en el Apertura 2025

El jugador de 22 años es el mejor futbolista de Chivas en este Apertura 2025 y el tercer goleador de la Liga BBVA MX, solo por detrás de Paulinho y de Joao Pedro. Armando suma 10 goles en 15 partidos disputados y compite por convertirse en el máximo romperredes del torneo.

El canterano del Guadalajara es por mucho el mejor centro delantero del club, por encima de grandes futbolistas como lo son Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, quienes en este torneo no suman ninguna anotación y apenas han visto actividad en algunos partidos.

El salario del goleador de Chivas, según medios

Armando González tiene un sueldo mensual de menos de 20 mil pesos, según un portal especializado en salarios. No obstante, Récord apunta a que el delantero percibe al mes menos de 50 mil pesos, debido a que aún tiene contrato como juvenil, por lo que se espera que al fin del Apertura 2025 negocie uno nuevo.