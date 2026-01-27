La última vez que los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentaron en el Super Bowl

La última vez que los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentaron en un Super Bowl fue en el Super Bowl XLIX, disputado el 1 de febrero de 2015 en el University of Phoenix Stadium de Glendale, Arizona; el resultado final fue una victoria de los Patriots por 28-24.

El encuentro fue muy reñido y cambiado en emoción; ambos equipos empataron 14-14 al descanso, Seattle tomó ventaja en el tercer cuarto y llegó a dominar por 24-14, pero Nueva Inglaterra reaccionó en el cuarto periodo con una remontada liderada por su mariscal de campo. Los Patriots anotaron 14 puntos en el último cuarto para voltear el marcador y quedarse con la victoria.

¿Quién fue el MVP del Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots?

Tom Brady fue la figura ofensiva de Nueva Inglaterra, completó 37 pases y lanzó cuatro touchdowns, actuación que le valió el galardón de Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl, consolidando aún más su legado en la liga. La producción de Brady y la efectividad de la ofensiva en momentos clave resultaron decisivas frente a la potente defensa de Seattle.

¿Cuál fue la jugada en la que perdieron los Seattle Seahawks el Super Bowl contra los New England Patriots?

El desenlace del partido quedó marcado por una jugada que generó debate durante años, tras una espectacular recepción de Jermaine Kearse que colocó a Seattle en el umbral del gol, Russell Wilson lanzó hacia la zona de anotación y Malcolm Butler, un novato de los Patriots, interceptó el pase en la línea de gol con aproximadamente 20 segundos por jugar, sellando la victoria de Nueva Inglaterra. La decisión de correr o pasar desde la yarda 1 fue objeto de críticas y análisis tácticos inmediatos y posteriores.

En términos de legado, aquel triunfo supuso el cuarto título de Super Bowl para los Patriots y consolidó a Tom Brady y al entrenador Bill Belichick entre las figuras más laureadas del fútbol americano moderno; además, el partido es recordado entre los aficionados como uno de los finales más dramáticos en la historia del Super Bowl.

