La IA predice al ganador del Super Bowl LX de entre Seattle Seahawks vs New England Patriots

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán el domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX

Ritual NFL

Escrito por:  Francisco Fernández

El próximo domingo 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California entre los Seattle Seahawks y New England Patriots, los dos equipos que han demostrado ser los mejores de la NFL, pero solo uno podrá levantar el trofeo Vince Lombardi y la Inteligencia Artificial hace un análisis sobre el favorito para llevarse el título.

La IA predice al ganador del Super Bowl LX

Seattle Seahawks y New England Patriots terminaron la temporada como dos de los mejores equipos de la NFL con una marca de 14 victorias y tres derrotas; sin embargo, los Pats no pudieron avanzar como líderes de la Conferencia Americana debido a una mejor campaña de Denver Broncos.

Pero a pesar de los números, la Inteligencia Artificial adelantó que el favorito para llevarse el Super Bowl LX son los Seattle Seahawks, tanto en rankings iniciales y momios, además de la defensiva y una mejor eficiencia en los playoffs de la NFL.

Por su parte, el mariscal de Seattle, Sam Darnold, también jugará un papel clave para este encuentro ya que conseguido 4 mil 48 yardas y 25 touchdowns.

Seattle Seahawks luce como favorito para llevarse el Super Bowl LX
"En un enfrentamiento de un solo partido, cualquier cosa puede pasar, pero las tendencias de la temporada 2025 y las métricas avanzadas favorecen un triunfo de los Seahawks si mantienen su nivel de eficiencia en todas las fases del juego", especificó la IA.

New England Patriots y Seattle Seahawks ya se enfrentaron en una ocasión en un Super Bowl con un dramático desenlace que terminó con victoria para los Pats y la obtenición de su cuarto anillo de campeón de la NFL para Tom Brady.

